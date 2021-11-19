趙家賢被咬甩耳　被告辯稱曾受襲並失意識　警察指他傷人也記不起

時任區議員趙家賢前年疑遭人咬甩部份左耳案，今（19日）在高等法院續審，被告出庭自辯。他透露在內地出生，約10年前來港定居。他一向不留意時事，但認為2019年的示威者不應堵路。被告又指，案發晚聽到有人叫「光復香港」，他隨便叫了一句「光復台灣」。惟有人因此怒罵他，稱：「呢度係香港，大陸仔，返大陸啦。」被告稱他被襲時用手擋架，之後失去意識。至清醒時，他已被上手扣，警察指他傷人他也記不起。



曾在美國非法居留至獲准居留

被告陳真(51歲)以普通話供稱，他在中國廣東出生，1988年往美國夏威夷探親後非法居留，至「大赦」才獲准定居。他於2011年移居香港，期間靠租金收入和投資股票等維生，案發時居於太古城銀柏閣一單位。他已婚，育有兩名女兒，長女在美國工作，現年14歲的幼女在港讀書。被告的父母、胞姐亦在美國居住。

不留意時事腦海只想賺錢

被告稱他沒太注意時事，包括中國政治環境、港台政治關係等都沒太留意，腦海裏只想著賺錢和家人，尤其當時正忙於籌備旅行。他知2019年香港的社會運動，有人遊行示威，亦有暴力事件。他不懂此事，但認為抗議應到市政府、廣場，不明白為何局勢混亂。律師問他是否對示威反感及憎惡，被告只稱認為不應堵路。

2021年起在東區醫院精神科求醫

被告又稱他不太清楚是否被診斷患上精神病，但透露他自2012年有在東區醫院精神科求醫至今，期間有服食藥物。他有飲酒習慣，會飲紅酒、中國白酒和威士忌等，並會飲酒協助入睡。

控方主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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案發前曾喝酒

案發當日，他飲了三杯白酒及兩至三罐啤酒，妻子指他酒氣太濃著他洗澡，因妻子的朋友將要登門造訪，被告怕在家洗澡不方便，遂到康蘭居的健身房洗澡並焗桑拿。

被人指罵大陸仔返大陸啦

他返家途中，聽到有人喊「光復香港」等，他未有在意，隨便叫了一句：「光復台灣。」他身後有人問：「你嗌乜嘢？」及說了一些他不明白的話。被告以廣東話回應：「唔知你講乜嘢。」然後離開。惟對方追著他說：「呢度係香港，大陸仔，返大陸啦。」。

用手擋架後腦內一片空白

他續指，當時有兩個女子罵他，有人捉著他的手，他回應：「我唔知你講乜嘢。」一名男子則向他襲擊，被告用手擋架，他當時很害怕和緊張，腦內一片空白，清醒時，他頭感痛楚，已被上手扣。警員指他傷人，他卻記不起來。

被告陳真，被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件編號：HCCC204/2020