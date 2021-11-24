01消息︱港大深圳醫院僅續約5個月至下月　學生校委憂運作前景

香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年合約今年7月已經屆滿。《香港01》接獲消息指，港大和深圳政府僅延長五個月至今年年底，仍在磋商新協議；港大深圳醫院院長盧寵茂的合約，同樣本月中屆滿後只續「短約」1.5個月，亦至今年年底，二者在時間上一致。



記者向香港大學查詢為何未能在7月約滿前簽訂新長期合約，港大發言人指，雙方均期望深化及擴大醫院合作範疇，當中涉及多方面的細節，需更多時間商討，雙方態度積極。



港大校委會本科生代表黃靖軒直言，港深醫院屬於三甲醫院，「此等醫院為何未能簽訂一份新的合作協議，當中緣由很難不引人猜想，醫院日後運作及前景更使人擔憂。」



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「香港大學深圳醫院」由深圳市政府斥資44億元興建，並引進香港大學的管理模式。 （資料圖片／盧翊銘攝）

院長盧寵茂僅續約1.5個月 消息：待「協商圓滿結束」才簽長約

2011年7月27日，深圳市政府與香港大學舉行「合作舉辦香港大學深圳醫院簽約暨醫院揭牌儀式」，時任深圳市副市長吳以環和時任香港大學校長徐立之簽署了《深圳市人民政府香港大學關於合作舉辦香港大學深圳醫院的協議書》，該醫院由港大負責管理，合約為期10年，今年7月底已經屆滿。

據了解，雙方並未簽訂新的長期合作協議，僅將合約期短暫延長五個月至今年年底；港大深圳醫院院長盧寵茂的五年合約亦在今年11月13日屆滿，據悉他的合約同時被延至今年年底，亦即僅延續1.5個月。消息指，在港大和深圳市政府「協商圓滿結束」後，盧寵茂的合約才能正式獲得延續。

有知情人士承認應一早訂立新合約，解釋因疫情阻礙雙方會晤，加上深圳一方的項目負責人多次變動，致商討被延後。

據悉，港大深圳醫院院長盧寵茂的合約僅被延續1.5個月。 （資料圖片）

港大深圳醫院院長盧寵茂的五年合約亦在今年11月13日屆滿。（資料圖片／盧翊銘攝）

本科生校委：很難不引人猜想未有新約緣由

對於港深醫院在原定合約期結束的4個月後仍然未能正式續長約，港大校務委員會本科生代表黃靖軒直言，雖然不清楚雙方是否出現糾紛，但港大深圳醫院被評為「國家三級甲等綜合醫院」，去年亦榮獲深圳市政府授予「深圳市市長質量獎（社會類金獎）」，證明其於中國醫療質素不俗，「此等醫院為何未能簽訂一份新的合作協議，當中緣由很難不引人猜想，醫院日後運作及前景更使人擔憂。」

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港大：現時一切運作暢順

香港大學發言人回覆查詢時表示，港大深圳醫院一直提供優質的管理及醫療服務，現時一切運作暢順；醫院為國家醫療改革積累了寶貴經驗，亦是大灣區先行示範的重要項目，今年更被國家批准為全國首批十二家、深圳唯一入選的高質量發展試點建設的公立醫院。

發言人表示，港大與深圳政府多年來一直緊密務實地合作，目前雙方正商討加強各領域的聯合發展，當中包括港大深圳醫院項目合作事宜，雙方均期望深化及擴大醫院合作範疇，當中涉及多方面的細節，需更多時間商討， 雙方態度積極。

「香港大學深圳醫院」由深圳市政府斥資44億元興建，並引進香港大學的管理模式。 （資料圖片／盧翊銘攝）

盧寵茂在1985年於港大醫學院畢業，畢業後在瑪麗醫院及港大醫學院工作，至今超過30年。他在2016年接替港大婦產科學系名譽臨床教授鄧惠瓊，成為港大深圳醫院第二任院長。