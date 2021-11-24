01消息︱港大深圳醫院欠校方6億「舊債」　5年來償還少於2000萬

香港大學深圳醫院於2012年啟用，營運初期財政方面遇到不少挑戰，港大更需墊支其醫學院教授北上診症的薪酬，2012至2016年間累計墊支了6億元。社會一直關注這筆「舊債」會否變成「爛帳」，《香港01》獲悉，由2017年至今，港深醫院僅償還不足2,000萬元。



港大校務委員會本科生代表黃靖軒批評還款進度絕不理想，直指款項為公帑，金額更應用於改善港大學生學習體驗。他認為院方應嚴格執行還款計劃，盡快還清款項。他直言，現時港大和深圳市政府未能就醫院的合作簽訂到一份新的合作協議，醫院前景着實令人擔心，「最後會否變成『爛帳』?」



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醫院2017年起先付「新債」

香港大學醫學院的教授到港深醫院工作，教授的薪金是先由港大暫時墊支，港深醫院再行歸還。不過，在2012至2016年期間，港大合共墊支了6億元，但港深醫院一直未有還款。直到2018年港深醫院開始「找數」，當年就先償還了2017年的1億多元教授薪金，屬於「新債」，其後每年都有向港大歸還教授薪金，變相自行承擔港大教授工資，毋須港大再「泵水」。

不過，院方早期欠下的6億元「舊債」，則一直未能清還。據了解由2017年至今，港深醫院僅償還了1,000萬至2,000萬元，有消息指為1,700萬元。

「香港大學深圳醫院」由深圳市政府斥資44億元興建，並引進香港大學的管理模式。 （資料圖片／盧翊銘攝）

本科生校委：還款進度絕對不理想

港大校務委員會本科生代表黃靖軒批評還款進度絕對不理想，指款項為公帑，款項應用於改善學生學習體驗、校園生活。他表示，該醫院早年收支不平衡，更有說法指出港大曾擬要求護理學學生強制前往港大深圳醫院「實習」，他形容實際則提供廉價勞工。

他認為院方應嚴格執行還款計劃，盡快還清款項。他指現時港大和深圳市政府仍未能就醫院的合作簽訂到一份新的合作協議，前景着實令人擔心，「最後會否變成『爛帳』？更使人擔憂。」

港大校務委員會本科生代表黃靖軒認為，港大深圳醫院應嚴格執行還款計劃，盡快還清款項。（受訪者提供）

有知情人士認為，港深醫院的合作協議今年期滿，若雙方簽訂新合約，可以在合約內訂明港大教授薪金是否由深圳市政府補貼，以減輕醫院的壓力，而6億元「舊債」也有望由深圳市政府承擔。不過現時雙方仍在商新合約，尚未達成協議，債務問題仍屬未知之數。港大未有回應有關欠款查詢。

醫院2018年起始收支平衡 匯款到港要交稅6%

港大深圳醫院在2018年才由虧蝕轉為收支平衡，港深醫院院長盧寵茂當年接受《香港01》專訪時曾經表示，6億元「舊債」可望逐步於10年內清還。他又解釋，若醫院想匯款「出境」至港大，內地需收取20%稅項，但經多次磋商後，稅率降至約6%。換言之，要償還6億元，便要額外付3,600萬元稅款，而該筆稅項由醫院支付。