移民潮｜寄英貨件急增八成　文件佔最多　聖誕送暖有款產品勿亂寄

移民潮再次掀起，部份人從此與親友分隔兩地。有快遞公司分析用戶消費模式，發現由香港寄件往英國的總額，按年上升81%，成為最頻繁寄件路線，當中每位客人平均一年寄件2至4次。該公司向客人了解寄件原因，發現主要因為親友移居到英國，遂出於關心而寄件，例如由母親寄予子女。

郵寄物中，食物為熱門之選，但當中原來暗藏郵寄規條，不少人曾誤觸禁忌。以英國為例，由於肉類不可入境，因此含肉類、海鮮的杯麵都不得寄運；同樣地，午餐肉、魚肉腸、臘腸等港人至愛食物亦不可寄到英國。另外，港人常用的暖包，由於屬易燃物且會自動發熱，同樣不可寄運，假如想讓親友過溫暖聖誕節，可改寄用電池的暖手產品。



Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙（黃偉倫攝）

香港初創公司Spaceship為國際快遞平台，2019年8月成立，提供運費報價、寄件預約等服務，至今累積超過200萬人次線上報價查詢，並處理逾200萬件寄運物品，現時服務覆蓋逾280個國家及地區。

香港寄英國貨件總額升81% 成最頻繁路線

Spaceship將去年11月至今年10月31日的數據，與對上一年同期比較，並以香港寄往英國、美國、加拿大、澳洲及台灣等五條最熱門寄件路線作分析，發現香港寄件至英國的總額上升81%，其所佔的比重由23.5%，上升至41.5%，成為最頻繁的路線。

台灣寄件額升幅驚人 按年增1.73倍

至於其他路線，台灣的寄件額按年升173.7%，所佔比重由2.6%升至6.9%，該公司相信與港人移居台灣有關；加拿大及澳洲的寄件總額則相若，所佔比例亦未有大變。

親友移居海外每年寄件2至4次 皆因出自關心

Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙表示，大多數個人用戶一年不只是寄一次件，英國原本一年平寄2次，但之後上升達2至4次；台灣亦由2次升至約3次。他續指，寄英國的客人，有七成都是寄往同一地址，之後公司了解他們為何一年寄件多次，結果發現大部份因為親友已移居，郵寄正是出自關心，而且更會互相寄件，並非單向。

黃錦熙表示，最常見的郵寄物依次為文件、食物、衣物。（黃偉倫攝）

郵寄物中，黃錦熙表示，最常見的依次為文件、食物、衣物，其中文件於過去一年顯著上升，包括法律文件、申請表格、證書類等。食物方面，他表示有不少限制，例如不少人身處英國想煲湯，於是由在港家人寄海味，但並非每款都可以郵寄，例如燕窩其實不得進口；花菇、乾瑤柱則可以。

含肉類及海鮮杯麵不得寄往英國 發熱粉狀暖包易燃禁運

黃錦熙續指，英國海關限制肉類、海鮮及奶類入境，因此臘肉、臘肉、豬肉乾、肉鬆蛋卷等都不可進口，甚至港人至愛的杯麵，假如含有上述成份，同樣不得郵寄。另外，本身含有酒精的香水、自動發熱粉狀的暖包，由於屬於易燃物，基本上各國都不會接受；含任何藥用成份的中西藥、藥膏，亦不可以郵寄。

中秋推純素月餅 兩周賣出逾200盒

黃錦熙又舉例指，中秋節時有不少人希望寄月餅，但由於含有蛋黃，大部份國家都不接受，於是早前便與素食產品公司推出純素月餅，最終在兩周內賣出逾200盒。他表示，部份人會在大批郵寄物中，混雜違禁品，假如到外國才被當地海關發現，便可能需辦理退件手續，令成本提高。

因應移民潮，為方便需頻繁郵寄予親友的市民，Spaceship今日（22日）推出「Spaceship family闔家寄件」方案，用戶可用優惠價錢使用國際物流服務，揀選指定路線，與親友共享計劃，節省400元空郵運費。黃錦熙提醒，如想趕及聖誕節送禮，便需預留三星期，即最遲12月初使用快遞服務。