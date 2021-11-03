八達通將增自動儲印花功能　技術總監︰唔使袋住商戶印花卡咁麻煩

在新冠疫情下及政府電子消費券的雙重因素下，手機電子支付逐漸成為市民出行的新常態。而八達通近年亦迎上潮流，登陸各大手機平台，市民只須安裝八達通App並加入手機錢包，便無須再「嘟」卡付款。而八達通亦趁著消費券的機遇，最近力推自家App，八達通技術總監甘志深日前接受‧《香港01》專訪時透露，將在App推出「儲印花」獎賞功能，「依家好多商戶畀張紙你吸印仔，將來我哋係自動化咗佢，唔使咁麻煩要袋住。」

談到八達通近月向約485萬名市民派發消費券，是否歷來最大的挑戰。甘志深則回應指，「消費券會係最大型，但未必係最困難。」他亦滿意工作表現，指政府於8月1日同時推出電子消費券及樂悠卡，對八達通系統負荷的要求，較以往更高，但仍能暢順運作。「開心嘅，見到推出咗後有咁多人用我哋服務，冇乜大嘅阻滯話畀唔到錢咁樣。」



八達通App將推出「儲印花」獎賞功能

政府電子消費券計劃已踏入尾聲，財政司司長陳茂波早前曾透露，有七成市民選用八達通領取電子消費券，若以692.97萬個登記數目計算，即被485.08萬名市民選用。其實於今年8月1日，八達通除了為市民派發消費券外，亦同時開放予1957年出生的市民申請樂悠卡，成為八達通的一大挑戰。

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不過每一次挑戰，亦代表機會的來臨。八達通趁機力推自家App，例如推出獎賞，用戶安裝App送18元增值額、設電子優惠券專區等，以吸引市民安裝。甘志深透露，接下來八達通會繼續開發新功能，包括「儲印花」獎賞功能。

屆時，不論大小商戶，亦可自定儲印花的條件，「例如儲夠5個印花，我就送杯咖啡畀你。」而用戶只須以手機八達通付款收集印花，若滿足商戶的要求，出示八達通App的頁面，便能取得優惠。「簡單嚟講，依家好多商戶畀張紙你吸印仔，將來我哋係自動化咗佢，唔使咁麻煩要袋住。」

設指揮中心通宵確保系統運行

談到早前政府同時推出電子消費券及樂悠卡，甘志深對當時的情景仍歷歷在目。他坦言，兩個計劃的時間重疊，對八達通系統負荷的要求，較以往更高。「因為以往嚟講，如果攞交通津貼，每個月都係大約300萬人。今次係比交通津貼多一倍都唔止！」 當時八達通更設立臨時指揮中心，10多名負責不同範疇的員工，通宵駐守確保系統運行，亦派員到港鐵站及零售商領取消費券，實測整個流程是否暢順。

甘志深亦透露，已考慮到大批市民同時領取消費券，所以在系統設計上，預想到若網絡容量有限，人數超出系統負荷，將啟動預先準備的排隊軟件，令系統不至於崩潰。不過八達通最後仍順利渡過首日派發，他對此感到滿意，「最終冇需要動用到排隊軟件，我哋都應付得到同時入嚟攞消費券嘅容量。」

▼首日發放電子消費券情況▼



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向逾400萬市民派發消費券︰未必係最困難

問到派發電子消費券，是否八達通歷來最困難的挑戰。甘志深則回應指，「消費券會係最大型，但未必係最困難。」他解釋，其實八達通於消費券派發前，已加快將八達通卡的餘額上限，提升至3,000元，亦更新零售商的收款機、交通津貼機的系統，讓市民得以領取消費券。

回首過去數個月的工作，甘志深坦言︰「開心嘅，見到推出咗後有咁多人用我哋服務，亦都好暢順。攞咗消費券之後拍卡，冇乜大嘅阻滯話畀唔到錢咁樣。」

聯俊達公司（八達通公司前身）於1996年舉行徵名比賽，以八両金金牌為獎品吸引市民參與。（八達通提供）

八達通曾於1994年被命名為「一路通」

其實甘志深於今年中，曾向《香港01》憶述八達通成立初期的秘聞，他在是次專訪亦透露八達通名字的源由。八達通公司在2002年正式易名前，前身為聯俊達有限公司，由本港當時最主要的交通機構，包括未合併前的地鐵及九廣鐵路、九巴、城巴、油麻地小輪（2001年轉售股份予新巴及新渡輪），於上世紀90年代合資成立。

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甘志深透露，聯俊達公司於成立初期，曾聘請機構為智能卡取名，於1994年命名為「一路通」，但聯俊達後來決定諮詢公眾的想法，於1996年舉行徵名比賽「到1996年真係落Order做卡，大家覺得會唔會仲有個更好既名呢？」

入圍名字有「任我行」、「Allways」

當時徵名比賽以八両金金牌為獎品，在報紙上刊登報名表格，徵收中文及英文名稱，共收到兩萬多個提議。其後，聯俊達公司高層，以及外面的專家包括大學教授、廣告公司高層，經過多輪篩選後，最後有約10個名稱突圍而出。

該批名稱包括多個中英名的配對︰「八達通 Octopus」、「任我行 Always」、「任通行 Allways」、「任縱橫 Easy Go」、「智通行 Flash」、「大運 Megalink」。

八達通一名易記易讀 獲高層一致通過選用

甘志深透露，當時高層首先挑選中文名，由於八達通代表四通八達，同時其聲音響亮，容易被市民牢牢記住，因此一致獲得通過。而Octopus意思為八爪魚，喻意八達通能像八爪魚能伸展開去，亦帶有「八」的含意，「一路通係1994年諗出嚟，佢哋再舉辦一個徵名比賽，似乎係對一路通呢個名未必十分滿意。但事後再睇返八達通同一路通，八達通個名係比較好。」

其實環顧世界各地的智能卡，亦有不少以海洋生物命名，包括英國倫敦的「Oyster card 牡蠣卡」，新西蘭威靈頓的「Snapper card 鯛魚卡」。甘志深解釋，由於其他國家推出智能卡時，作為最早推出智能卡服務的八達通，已累積一定經驗，故受邀到各地提供技術及營運的顧問服務。他更自豪地說，「我哋當時都有提供顧問服務畀佢，亦都從佢哋口中承認，因為我哋揀咗Octopus，影響到佢哋揀Oyster個名。」

Octopus當時險被「Always」代替，因八爪魚在西方國家是不吉利的象徵。（羅君豪攝）

Octopus形象不吉利 險被Always代替

不過甘志深透露，Octopus當時險被「Always」代替，因八爪魚在西方國家是不吉利的象徵。「其實有諗過八達通會唔會配Allways，即係唔同方向都可以去得到，但最後都係揀咗Octopus。」

但隨著政府積極推廣電子支付，八達通亦於去年增加Apple Pay功能，用戶無須持實體八達通卡，只需持有支援該功能的手機，便可取代「嘟」卡付款。而電子消費券派發後，以手機取代「嘟」卡的市民似乎有所上升，甘志深亦透露，未來方向將以推廣手機八達通為主，但市民不必擔心八達通卡將被淘汰，「但如果客人想繼續用張卡，我哋會繼續支援。」