八達通正研「免嘟卡出行」　入閘機自動打開　仍有兩大難題須解決

八達通自1997年推出至今，一直沿用智能卡拍收款機的付款方式。不過隨著新崛起的競爭對手出現，例如內地流行的二維碼支付，八達通亦於近年推出手機八達通的功能。但科技發展日新月異，或為了鞏固香港電子支付的龍頭地位，八達通計劃在不久將來，以手機八達通的基礎上，再推出「免嘟卡入閘」，目前已踏進研發階段，屆時持手機八達通的市民，兩手空空，無須拍卡便可入閘。

八達通技術總監甘志深透露，新技術亦能適用於商戶及停車場付款，即「免嘟卡出行」。不過他認為，港鐵車站為最佳的應用場景，因此會最優先測試，若大規模測試後可行，下一步將會與營運商，以及港鐵股東商量具體安排。「就算女士部手機擺手袋，都唔使特登打開攞出嚟，你行到埋去閘門就會打開。」



八達通技術總監甘志深透露，計劃不久將來推出「免嘟入閘」，屆時持手機八達通的市民，兩手空空，無須拍卡便可入閘。（羅君豪攝）

回顧上世紀，八達通當時為全球最先採用Sony研發的智能卡技術，不過自從內地流行的二維碼支付進軍本港，更被不少港人視為進步的象徵後，令八達通蒙上固步自封的形象。

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八達通技術總監甘志深於今年中曾向《香港01》透露，為了為市民帶來更便利的功能，以及提升收費系統的服務，八達通由去年起便密切關注蘋果公司的Ultra Wideband（UWB）技術，計劃未來以手機八達通的基礎上，應用於港鐵等交通工具，「將來過地鐵閘唔需要攞埋手機出嚟，就算女士部手機擺手袋，都唔使特登打開攞出嚟，你行到埋去閘門就會打開。」

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下一步將與營運商、港鐵股東商量具體安排

日前，甘志深再接受本報專訪，指目前已踏進技術研發階段，若大規模測試後可行，下一步將與營運商，以及港鐵股東商量具體安排。不過該技術面臨不少難題，例如港鐵大堂的環境複雜，將如何分辨乘客目的為入閘坐鐵，或是於閘外路過；或當數名乘客同時擠上巴士時，將如何同時扣款。

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「免嘟卡入閘」需解決距離及方向兩大難題

甘志深認為，儀器感應的距離及方向為關鍵，將研發技術去解決上述問題，現時他正構思當乘客走近閘機，閘門便會自動開啟，「乘客就唔需要停步就過到個閘。」但即使解決技術難題，八達通亦難以立即推出「免嘟卡入閘」，因手機製造商近年才支援UWB技術，市面上仍有不少手機未能支援該功能。

然而，若市民手持兩部手機，均裝有八達通功能，該怎麼辦呢？甘志深指，屆時或設確認付款的提醒，或者用戶可預設其中一部手機專用八達通功能。「另一部手機未必會著咗，應該唔會有呢個場景。」

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新技術亦適用於商戶、停車場等場所

除了交通工具外，UWB技術亦能適用於商戶及停車場付款，即「免嘟卡出行」。以停車場為例，屆時司機無須調整窗戶伸手拍卡，只要車輛靠近儀器感應的區域，手機的方向及距離正確，收款機便會自動偵測扣費。即現時拍卡付款的方式，只要解決誤收款項的問題，將來亦能以UWB技術代替。至於安全性亦是港人最關注的問題之一，他表示，UWB技術所需的電波，與日常使用的藍牙或WiFi，在頻率並無太大分別。

然而，現時本港約有逾10萬部八達通收款機，屆時是否需要大規模更換呢？甘志深則解釋，只須於現有的收款機加裝硬件，再配以軟件便可調整感應的距離及方向。但體積較小的流動收款機，則不適用於上述提到的場景。他認為，港鐵車站為最佳的應用場景，因此會最優先測試，「首先都係著重港鐵範圍，唔需要話10萬部收款機全部改裝晒。」

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日本研人臉辨識入閘 技術總監︰港人較接受「免嘟卡入閘」

就在八達通研發新技術的同時，日本大阪地鐵亦計劃引入人臉辨識系統，乘客只須事前登錄臉部照片，毋須車票便可入閘，將於2024年當地的車站使用。甘志深則重申，目標先研發UWB技術，認為港人較接受「免嘟卡入閘」。以他所知，已有其他國家的相關公司，同樣在測試及研發UWB技術，因此強調會盡快推出。

研停車場認車牌自動扣款功能︰司機唔需要做任何動作

甘志深亦透露另一項正在研發的功能，類似信用卡的「無感泊車支付功能」，車主只須將車牌號碼與八達通App登記，到支援該功能的停車場，無須調整窗戶伸手拍卡，僅透過停車場的鏡頭辨識車牌號碼，便可自動付款。「我哋唔需要用信用卡，用手機八達通，就好似拍八達通埋去收款機。但司機唔需要做任何動作，認到車牌之後就幫你做咗呢個拍卡動作。」