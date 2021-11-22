交通津貼｜200元門檻等特別措施年底屆滿　陳恒鑌料延續機會高

港府去年因應疫情，將公共交通費用補貼計劃的門檻由400元放寬至200元，今年4月起補貼上限亦提高至500元。不過相關安排至今年12月31日屆滿，如政府不延續特別措施，市民每個月領取到的補貼將減少。

立法會議員陳恒鑌認為，計劃可鼓勵更多市民乘搭公共交通工具，亦可紓緩基層家庭負擔，故希望政府延續特別措施外，更可以將安排恆常化。他又指，今年6月與政府會面時，當局並無拒絕其提議，料再延續現時安排的機會高。



由2019年1月1日起，市民每月的公共交通開支若超出400元，政府會為超出的實際公共交通開支提供25%補貼，並以每月300元為上限，其後再調整至400元。為了讓更多市民可在疫情期間受惠於計劃，政府早前推出特別措施，於2020年7月1日起，暫時將計劃的每月交通開支水平由400元放寬至200元，並於今年4月起，將計劃的每月補貼上限暫時由400元提高至500元。

換言之，現時政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月500元為上限。不過相關安排將於今年年底屆滿，目前政府暫未公布會否延續特別措施，倘計劃「打回原形」，由於門檻較高，料受惠人數及市民獲得的補貼金額亦將減少。

「公共交通費用補貼計劃」每月交通開支水平由400元放寬至200元的臨時措施，將延長至12月31日。（資料圖片）

根據計劃網頁資料，去年門檻放寬後，受惠人數由去年6月的166萬人，上升至7月的238萬人；今年4月提高補貼上限後更漲至約300萬人，補貼總額亦達約3.08億元。

陳恒鑌認為明年新巴、城巴車費加價後，補貼計劃可「幫補」市民車費開支，「始終疫情都未完，而且每個人攞到嘅錢都唔係好多」。因此，他建議政府除了延續現時特別措施外，亦要將安排恆常化。他表示，今年6月曾就延長措施與政府相關部門會面，「無聽到話要取消（特別措施），都無拒絕啲建議」，故他料延續現時安排的機會高。

另外，港鐵3.8%車費扣減優惠將於明年1月1日屆滿，今日（22日）有報道指，港鐵因成本上漲及業務出現虧損等因素，或不再延續3.8%優惠，意味着市民明年元旦日後，乘客支付的實際車費有機會升3.8%。

運輸署並無直接回應會否延續計劃，僅表示由於補貼涉及公帑的運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須在審慎理財的大前題下，小心謹慎地平衡各方面的考量，確保公帑運用得宜。

陳恒鑌是立法會地方選區新界西南候選人之一，同區有工聯會陳穎欣，以及獨立民主派劉卓裕。