悅榕莊停業逾2個月   客人仍月供信用卡分期   政黨斥欠保障

卓悅美容旗下的悅榕莊、Dr. Protalk及水云莊9月突然宣布停運，大批以分期付款分式預購服務的市民，頓時成為苦主。退休人士Nancy光顧悅榕莊20年，去年11月在職員遊說下購買新服務，現時仍須每月供款1,741元。她稱未曾使用兩項服務，其中一項月供近千元，更需供款多12個月，｢見到張單﹙月結單﹚就嬲！｣

有政黨調查發現，在免息分期付款下，信用卡發卡機構會從商戶收取回佣，但消費者則會失去｢信用卡退款/爭議交易｣的保障，其中有銀行承認收取交易金額2%至8%的服務費。



投訴個案涉款共6900萬 半數追討未果

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，至今收到逾1,100宗有關求助，涉事追討款項由2,500元至102.6萬元不等，合計約6,900萬元，惟超過半數求助人仍然未成功追討。他續稱，超過七成求助人用信用卡分期付款，全數未成功追回付款。

袁海文及其團隊本月向10間發卡機構發出問卷，了解他們與商戶合作的免息分期計劃內容，以及執行上如何影響消費者的權利。最終有6間機構回覆，其中大新銀行、中國建設銀行﹙亞洲﹚、東亞銀行承認與商戶有協議，會收取｢服務費｣或｢手續費｣，但無透露金額，只有大新指會根據不同商戶及分期期數，收取交易金額的2%至8%。

袁海文表示，據其了解，各間金融機構都會收取有關回佣，部份為交易金額的一成。他建述多間機構均表示，不會向持卡人或消費者透露從商戶取得的回佣，消費者的知情權未有獲保障。他又認為，從銀行迴避的態度可見，免息分期所獲取的報酬，比一筆過交易為高。

Nancy嘆道，現時仍每月供款1,700元。﹙黃偉倫攝﹚

Nancy在悅榕莊停運後，曾向大新銀行申請退款，但對方表示由於屬分期付款，故拒絕其申請。﹙黃偉倫攝﹚

顧客仍要供款卻未曾用過服務

年過70歲的Nancy，退休前任體育老師，光顧悅榕莊20年，累計消費金額近100萬元，去年正是以大新信用卡付款。她表示，悅榕莊職員每次銷售的療程，都需兩年才完成，當她表示次數過多時，對方就會提議分期付款，並承諾為療程延期。她表示，之前都會購買經絡機療程，去年11月交易時，對方主動建議用大新信用卡。

Nancy續指，悅榕莊停業後，曾向大新申請退款，但對方表示由於屬分期付款，故拒絕其申請。她現時仍就兩個療程供款，月供1,741元，但從未使用過有關服務，其中一個價值近千元的服務，更需供款多12個月，直言：｢見到張單﹙月結單﹚都嬲！｣她坦言，事發後情緒受影響，有時出現失眠，｢真係好嬲｣，並指會暫停光顧美容院。

袁海文：美容員職員不時誘導顧客分期

袁海文批評，美容員職員不時誘導顧客分期付款，但沒有解釋會失去退款保障。他續稱，現時分期款項只是保障發卡機構，卻削弱對消費者的保障，質疑為何當銀行獲取更多利潤時，客戶的保障卻減少。

他促請，金管局應加強監管分期付款，銀行不能剔除退款保障，並強制披露銀行從商戶所收取的回佣金額。他又建議，政府立法引入｢關連貸款人責任｣，令使用分期付款的消費者，也可獲得足夠保障。