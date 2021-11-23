明日大嶼｜環保團體批環評研究偷步硬闖、低估影響　促環保署否決

政府近日「明日大嶼」提交環評研究概要申請，並「斬件上馬」，分為交椅洲人工島填海工程、人工島發展、以及香港島至大嶼山東北連接路三份提交。相關申請公眾諮詢將於周四（25日）結束。

15個環保團體及關注組織今日（23日）批評，港府未有公開《香港2030+ 策略性環境評估報告》等關鍵文件，以及為明日大嶼進行完整策略性環評，形容是「偷步提交簡介硬闖環評程序」，擔心將忽略工程與鄰近發展帶來的累積環境影響、嚴重低估對海洋生態的破壞。團體將去信促請環保署否決申請，並呼籲公眾在諮詢期表達意見。



15個環保團體及關注組織批評，政府未有公開《香港2030+ 策略性環境評估報告》等關鍵文件，以及為明日大嶼進行完整的策略性環評，形容是「偷步提交簡介硬闖環評程序」。（黃金棋）

團體指，《香港2030+ 策略性環境評估報告》早在數年前完成，當中應羅列所有可能的潛在土地供應選項，包括填海以外的方案、預警各項環境影響等。不過環諮會多個委員、環團在月初諮詢時，當面要求公開完整報告，皆遭拒絕。團體質疑，「當局密冚文件是剝奪公眾知情權及選擇，營造『非填海不可』的假象」。

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環團︰當局有必要先研究可行替代選項

團體又指，當局有必要在開展法定環評前，先進行全面策略性環評，研究所有可行的替代選項，以及更宏觀地檢視各選項與鄰近工程的環境承載力，包括三跑、東涌新市鎮擴展、石鼓洲焚化爐等填海工程，否則難以估計空氣、海洋生態等方面的累積影響。

目前政府不但欠缺策略性環評作基本參考，更將簡介「一斬三」，擔憂當局為求「闖關」意圖進一步淡化整體累積環境影響。

團體又指，港珠澳大橋工程完成後，原棲息在北大嶼山水域的40多條中華白海豚，於工程完成後，將絕跡於該3,000公項水域。團體批評，過往環評低估對海洋生態影響，當中建議的緩解措施，包括保護區等亦未見成效。團體擔心明日大嶼項目將重蹈覆轍，將有機會令全球「易危」的中華白海豚及江豚絕跡於香港，並直接威脅到全球「瀕危」香港雙足蜥了等。