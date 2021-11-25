漁護署至少捕殺9野豬　林超英重申：短期要在人豬交錯地方做功夫

漁護署至少把9隻野豬人道毀滅，部分捕殺地點更非野豬出沒黑點。前天文台台長林超英周二（23日）出席電台節目時曾發表「自衞論」，指漁護署誘捕及人道毁滅深灣道野豬新策略，是因人類有權自衞，更指「喺麻醉情況之下，其實對隻豬嚟講可能係最舒服死」，促請不要再以人類的角度看待議題。

林超英facebook專頁事後遭網民「洗版」，事隔兩日後，林於凌晨發文再解釋「自衞論」。他重申，當局教育市民不要餵野豬沒有效果，惹來野豬數目快速增加，「超出自然生態承載的極限，把牠們逼出山林進入市區，去到襲擊致傷地步，短期內唯有在人豬交錯的地方做功夫。」



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林超英在社交網頁發文再為「自衞論」解畫。他指出，在生態系統角度，動物終身在找食物和防禦被襲擊，所有動物包括人類有自衛的權利和需要。當局教育市民不要餵野豬講了多年都無效果，野豬數目反而快速增加，甚至超出自然生態承載極限，把牠們逼出山林進入市區，去到襲擊致傷地步，短期內唯有在人豬交錯的地方做功夫。他續稱，上述論點是他認為「漁護署此時此地代表了人類採取自衛措施」的基礎。

林超英呼籲「如果大家對漁護署的工作有建設性提議，請直接告訴他們，在外圍罵是沒有用的」。（資料圖片 / 何家達攝）

呼籲市民向漁護署提建設性建議 非在外圍罵

林超英又指，人為餵飼造成野豬數目大增，山林裏的野豬造成破壞，生態系統失去平衡，影響其他生物的生存，「這是人造成的麻煩，所以需要人去解決，不過所謂『解決』應該怎樣做，沒有既定方程式。」

為減少野生動物對人類和生態系統的破壞和傷害，林指，從外地經驗可見，涉及不同範疇的價值觀念，尤其是因觸及不少人對動物感情和對生命的重視，任何地方面對同樣議題，都會在社群中引發激烈辯論，在「情」與「理」之間拉鋸，沒有所謂「絕對正確」的處理方案。

他認同目前困境是人類城市擴張搞出來的說法，有一定程度正確，但非一時三刻有解決方案，需要全社會反思未來城市，應怎樣建設才能與自然共融，並呼籲「如果大家對漁護署的工作有建設性提議，請直接告訴他們，在外圍罵是沒有用的。」