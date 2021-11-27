星之子請人！享周年旅行、180度海景辦公室　倡Work Life Balance

疫情下搵工難，搵一份好工更難。Bull.b Tech創辦人、星之子陳易希出動優厚的福利「搶人」，除了提供有180度海景辦公室、健身設施等讓員工「chill」住工作，亦舉辦周年大旅行、遊船河等聯誼活動，既可寓工作於娛樂，亦着重技術交流，令成品更精細及有質量保證。



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增聘20人 月薪最高8萬

陳易希的團隊目前有近40名工程師及科研人員，近日有意擴大團隊，再增聘多約20人，冀吸納大膽創新、對工作有熱誠的人，包括手機、網上雲端系統前端、後端及全端的開發人員，還有工程經理、銷售及項目經理、品質保證工程師等，視乎經驗月薪由2萬至8萬元不等，另有業績獎金、交通津貼及醫療福利。

Bull.b Tech其中一個辦公室設於數碼港，員工可在180度海景辦公室工作，當「腦閉塞」時，可到公共空間打桌球或看書放空一下，樓下亦設有健身設施，員工可「chill」住返工。公司會舉辦周年旅行、遊船河等聯誼活動，也會一同學習溜冰、滑雪，或舉辦運動比賽「切磋切磋」。除了員工有生日假期，他笑言「女朋友發脾氣都有假」。

星之子陳易希公司員工福利。（香港01製圖）

陳易希歡迎員工推薦昔日「戰友」加入，每介紹一人並獲聘，推薦人獲得一萬元「懸賞」，令工作氣氛更佳、更有效率。（勞敏儀攝）

「chur」到盡窒礙創意 改注重員工Work Life Balance

陳易希透露，在創業期間也曾經歷工時長、「chur」到盡的日子，但發現會出現腦海一片空白，窒礙創意，故參考了Facebook、Google，注重員工的Work Life Balance。

除了視員工如家人，在創業路上一條心打拼，員工之間亦有技術交流會，也鼓勵他們進修及參加海外展覽會。「同事不是活在好細空間（工作），亦可在科技界聯繫最新資訊......員工工作除了袋到錢，也可以袋到技術。」

不是工作時間長就efficient，我們不是做一些好routine的東西，而是做創新，在市場上未出現或未開發的技術，要把事情做好及精細，精神狀態好緊要。如果好似工廠生產，996工作制不會有好大影響，但我們要做得精細，Work Life Balance才有更高質的東西，是重質不是重量。 Bull.b Tech創辦人、星之子陳易希

「星之子」嘆請人原來不易

「星之子」也面對請人難題，他解釋指全球對資訊科技人才需求殷切，面對近年本地相關學科畢業生人數下降，疫情下職業博覽也減少，更難招攬創科人才，故希望透過較優厚的人工及員工福利，吸納更多對科技志同道合、有團火的人。

陳易希透露，疫情下有新入職的員工曾從事航空業，他們自小對程式感興趣及願意進修，故公司也願意提供在職培訓，希望發掘他們的長處，成為「另一把槍」裝備自己。他又歡迎員工推薦昔日「戰友」加入，每介紹一人並獲聘，推薦人獲得一萬元「懸賞」，令工作氣氛更佳、更有效率。