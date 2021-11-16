最新失業率4.3%　連跌8個月至19個月低位　惟跌幅放緩

本港失業率進一步回落，政府統計處今日（16日）公布的8月至10月失業及就業不足統計，失業率再跌0.2個百分點至4.3%，連跌8個月至為2020年1月至3月以來低位，惟仍有逾17.1萬人無工開，就業不足業率亦由7月至9月的2.1%下跌至1.9%。



本港失業率進一步回落。（資料圖片）

逾17.1萬人無工開 就業不足率1.9%

政府統計處公布，經季節性調整的失業率由7月至9月的4.5%下跌至8月至10月的4.3%，就業不足率亦由2.1%下跌1.9%。最新失業人數171,800人，比上一期減少約8,800人，而同期就業不足人數亦由79,000人下跌至72,700人，減少約6,300人。

樓房裝飾、餐飲服務活動業跌幅明顯

8月至10月期間，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及餐飲服務活動業。

勞福局局長羅致光 (資料圖片)

羅致光料勞工市場繼續改善 惟受制幾近冰封的訪港旅遊業

勞工及福利局局長羅致光預計，勞工市場應會繼續改善，但改善幅度將取決於經濟復蘇步伐。他相信，本地疫情穩定的情況和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關活動，但幾近冰封的訪港旅遊業仍然是制約因素。

他表示，要為經濟及勞工市場進一步改善奠定更堅實的基礎，社會各界應對疫情保持警惕，努力實現更廣泛疫苗接種，並遵從防疫措施。

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