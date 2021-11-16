失業率｜宴會爆棚掀搶人潮　餐飲業雙工請人　黃家和：唔理質素喇

失業率進一步回落，統計處今日（16日）公布8月至10月失業率跌至4.3%，當中餐飲業下跌0.8個百分點至7.7%，仍高於整體水平。不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，由於年尾至明年初婚宴及公司宴會預訂近爆滿，現時餐飲業實際是出現「缺人」情況，大小餐廳都要「搶人」，只是失業率數據未能反映現實情況，因不少人以散工或臨時工方式工作：「一日淨係做4、5個鐘，第二日又去另一間（餐廳）做。」



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宴會人數上限放寬帶動 大部份酒店酒樓12月預訂爆滿

今年8月至10月期間，餐飲業失業率及就業不足率均見下跌，其中就業不足率跌0.9百分點至2.1%。不過餐飲業認為，數據未能反映實際情況。黃家和表示，因最近疫情放緩，加上D類食肆宴會人數上限放寬至240人，酒店及酒樓等宴客數目大增，令人手緊張：「嚟緊12月大部份場地都爆，唔但止婚宴，仲有公司、社團活動。」

人手著實係一個頭痛問題，大小食肆都缺人，出現高薪搶人，酒店以往請臨時工都對員工質素有要求，𠵱家請到人都算，都唔計較呢啲嘢。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

黃直言，現時聘請臨時工薪酬「節節上升」，導致成本上漲：「人手著實係一個頭痛問題。」他又指，現時大小食肆亦缺人手，更出現高薪搶人情況，而酒店以往即使是聘請臨時工，對員工服務質素亦有要求，惟「𠵱家請到人都算，都唔計較呢啲嘢。」

最新失業率4.3% 連跌8個月至19個月低位 惟跌幅放緩

酒店時薪100元請「炒散」 酒樓業頭痛：我哋又要出高啲

另有中式酒樓業人士透露，在周末周日旺場日子，要出至時薪80至100元請散工，較以往高4成，他更聽聞有酒店更以時薪過百元請「炒散」樓面，增幅達一倍：「佢哋（酒店）出咁高人工，我哋又要再出高啲。」

有人歡喜有人愁 建造業僅搭棚水喉工種缺人

雖然飲食業就業情況理想，不過「有人歡喜有人愁」。香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，現時僅部份工種出現「搶人」情況，包括搭棚及水喉，然而整體就業仍未復蘇，尤其年紀較大的工人影響更甚。

建造業總工會：不少工友只係由完全無工開變開工不足

他又指，所接觸的工友中，不少由「無工開」變成開工不足，每周只有一、兩日工作，收入較以往大減一半。他期望已撥款政府工程可陸續上馬，「大約一至兩年就可以惠及前線工友」。翻查資料，建造業8月至10月失業率較前三個月跌0.4個百分點至6.4%；而就業不足率則跌0.3百分點至5.2%。