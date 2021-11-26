申訴署倡收緊年長及商用車司機驗身要求　業界冀政府支付體檢費用

職業司機持續老化，對社會帶來隱憂，申訴專員公署昨日公布主動調查報告，指運輸署未就70歲或以上司機的「體格檢驗證明書」，訂明須檢查的項目，只由司機聘請的醫生自行判斷。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今早（26日）於港台節目上表示，職業司機的駕駛時間長，亦需較高體力、判斷力，同意70歲的司機應接受更全面的檢驗。不過他亦指，相關司機一般經濟能力較差才繼續工作，希望檢驗費由政府支付。



蔣志偉於港台節目《千禧年代》表示，現時70歲或以上的司機，只需接受普通的身體檢查，認為比較片面。他續稱，職業司機駕駛時間長，體能及判斷力的要求都較高，故檢查應了解司機會否有潛在的身體風險毛病，「會唔會揸揸下暈一暈」。

蔣志偉表示，對司機、公眾利益而言，推出更詳盡的身體檢查屬於好事。他指，不少職業司機年過70歲以上，老化情況相當普遍，當中有不少人因生計問題才繼續工作，故認為政府應全數支付體檢費用，減低司機的生活負擔。

老人科專科醫生佘達明今早同一節目表示，現時的體格檢驗主要只著重視力及聽力，例如是否需要戴眼鏡及助聽器，以及有沒有發現其他需留意的疾病。他續稱，醫生依賴司機提供資料，而且即使發現其他疾病，都沒有指明是否合適駕駛，直言現有制度寬鬆，醫生亦無所適從。

佘達明建議，針對70歲或以上的司機，體檢應加強腦神經、骨骼、關節情況等細節，亦要列明司機正服用的藥物。他表示，即使司機達80歲，又患高血壓，假如病情控制得宜，其實仍可繼續駕駛，故政府應增加資源，跟進司機身體狀況。