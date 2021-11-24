兩司機申請將其電動車作Uber服務被拒　求覆核交通審裁署決定

兩名司機於3年前向運輸署申請「出租汽車許可證」，打算駕駛以其電動車任Uber司機，署方指未有證據顯示兩人所提供的服務，有增力的需求，並拒絕他們的申請。兩司機遂向交通審裁處提上訴，亦遭駁回。他們不服裁決，並指有關法例涉違憲，昨(23日)向高等法院申請司法覆核，要求推翻審裁處的決定。



申請人為陳海道和言偉豪(皆為譯音)，答辯人為交通審裁處，運輸署署長列為利害關係方。

向運輸署申請被指無出租記錄

申請人在申請書透露，兩人於2018年3月，向運輸署申請「出租汽車許可證」中的私家出租汽車服務類別。署方同年6月拒絕其申請，指兩人未有提供出租記錄，署長亦不認為發出許可證屬合理需要。

審裁處指未有證據指有增加需要

兩人遂向交通審裁處提出上訴，審裁處於本年8月駁回他們的上訴。審裁處認為，即使在香港對點對點運輸需求持續增加，但未有證據顯示兩名申請人所提供的服務，相關需求正增加。

質疑法例有違基本法條文

申請人指，審裁處錯誤理解相關法例。法例列明「申請中所指明出租汽車服務的類型是有合理理由需要的」，而審裁處對法例的詮釋，是等同把法例中「類型」兩字刪除。

另外，他們又認為，若審裁處對相關法例的理解屬正確，該些法例是違反《基本法》條文中，對私有財產、自由選擇職業等的保障。

案件編號：HCAL1597/2021