港大深圳醫院未續約　盧寵茂承認有小風波阻商討　對續約充滿信心

《香港01》早前報道，香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年的合約今年7月已經屆滿，惟港大與深圳政府僅延長五個月至今年年底。港大深圳醫院院長盧寵茂今早（26日）於港台節目承認，由於疫情，以及人事變動等，以致商討過程受阻，形容出現「小風波」，但對續約充滿信心，「無可能唔合作」，強調醫院至今取得不少成就，已經晉身「國家隊」，並已轉虧為營。



香港大學深圳醫院院長盧寵茂(資料圖片)

盧寵茂於港台節目《千禧年代》表示，10年前的合約，至今已有不適用之處，受新冠疫情、人事變動等影響，續約商討過程出現阻滯，形容「小風波」難以避免，承認情況不太理想，不過雙方正於深圳開會商討。

醫院在營運初期，財政方面遇到不少挑戰，港大更需墊支其醫學院教授北上診症的薪酬，2012至2016年間累計墊支了6億元。盧寵茂表示，相關費用確需要償還，不過由2017年起，已實時清還有關費用。他又稱，醫院財政健康，2018年起轉虧為營。

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盧寵茂表示，醫院營運的10年間，已有不少成就，今年納入為全國首批12間「高質量發展試點建設」的公立醫院，獲得國家認可，在政策上得到支持，強調有信心成功續稱，「無可能唔合作」。