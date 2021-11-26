鴨脷洲駕駛學校擬搬至柴灣　考試路線定在工業區範圍內

過往不時有網民稱，鴨脷洲駕駛學校為「最易及格」路線，不過日後或成絕唱。運輸署及規劃署近日向區議會提交文件，提到由於鴨脷洲駕駛學校於2017年被改劃為休憩用地，故建議在柴灣盛泰道及常茂街交界用地興建聯用綜合大樓，包括重置駕駛學校，以應付港島的駕駛訓練及考試，擬議的訓練及考試路線主要定在工業區範圍內。政府擬於2023/24年向立法會申請撥款，如成功獲批，料工程需時3年，即最快2027年落成。



擬建綜合大樓的位置，位於新巴城巴車廠附近（資料圖片／黃偉倫攝）

現時香港有4間指定駕駛學校，其中港島的一間位於鴨脷洲利南道，但2017年時，城規會將之改劃為休憩用地，政府需覓地重置鴨脷洲駕駛學校，以應付港島區的駕駛訓練及考試需求。

根據運輸署及規劃署近日向區議會提交文件，政府建議在柴灣盛泰道及常茂街交界用地興建聯用綜合大樓，當中包括駕駛學校，以取代鴨脷洲。文件提到，駕駛訓練及考試路線主要定在工業區範圍內，以減低對附近交通的影響。大樓亦會為考試車輛及學車車輛設置獨立出入口，以分流車輛進出，並避免於同一時間離開駕駛學校。另外，會制訂守則，限制學校使用的路線、容許的營運時間、訓練車輛數目等。

除了駕駛學校，該綜合大樓亦會設自動泊車系統，預料將採用「高塔型」，整個停車場將提供約160個私家車泊位，及約36個小型巴士泊位。另外，大樓亦會設運輸署及路政署的職員辦公大樓，以及其他附屬設施，包括會議室、牌照事務處後勤辦公室等。

政府正籌備項目的前期工作，預計於2023/24年向立法會申請撥款，獲批後展開擬議工程，料約4年完成，即最快可能2027年落成。