港人疫下愛郊遊　環團調查六成受訪者認棄樽等膠垃圾　人均2.5件

新冠疫情下港人無法外遊，到訪郊野市民持續增加。環保團體綠色力量進行的郊野垃圾調查顯示，近70%受訪者會自行發掘新郊遊地點，另有一成半受訪者會自行開闢新山徑。團體認為不但構成安全風險，亦會影響郊野環境，遊人任意踐踏或砍伐會破壞植被生長。

調查又指，超過60%受訪者每次郊遊時均會製造塑膠垃圾，平均每次製造2.5件。此外，逾40%受訪者郊遊或露營時或會使用即棄餐具，當中超過80%是即棄塑膠餐具。團體呼籲市民要更加注重自己的郊遊行為，包括帶走垃圾、源頭減廢，並在正規地點或路徑進行郊遊活動，避免造成滋擾或破壞。



綠色力量今日（26日）發表最新《香港郊野垃圾調查》結果，發現自2020年初疫情爆發後，到訪郊野市民持續增加。調查顯示，市民到訪郊野次數，由2019年或之前的平均每月3.2次，增加至今年的3.5次；分別有近30%受訪者因「疫情較去年緩和」和「疫情建立新習慣」而增加到訪郊野。

以郊遊活動分類，逾四成受訪者「行山／遠足」次數增加，但「水上活動」、「野餐／燒烤」和「露營」方面則未見上升。綠色力量認為，公共燒烤場和露營地點，以及部份水上活動設施，因防疫原因關閉，較多市民遂以行山代替，令行山及遠足人數持續增加。

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一成半受訪者自行開闢新山徑 或令植被減少致水土流失

另外，調查又顯示近70%受訪者會自行發掘新郊遊地點，另有一成半受訪者會自行開闢新山徑。綠色力量高級保育經理呂德恒指，現有郊遊或觀景設施以外的範圍大多有植被覆蓋，遊人任意踐踏或砍伐會破壞植被生長。植被減少亦會造成水土流失，之後植物就更難生長，造成惡性循環，形成劣地。他相信很多市民未必知道這類行為對環境的影響，環團及政府應加強相關教育。

至於郊遊垃圾方面，受訪者表示，郊遊時製造最多的垃圾種類是紙巾(68%)，其次是食物包裝(61%)、至於膠袋和消毒濕紙巾則並列第三位(48%)。而受訪者亦指，每次郊遊時，每種垃圾平均都會產生1至2件。至於處理郊遊垃圾方面，調查顯示將垃圾帶離郊野丟棄的受訪者按年上升，超過一半受訪者有培養帶走垃圾的習慣。

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