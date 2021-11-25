立法會選舉｜出選教育界林泳施校長：爭取教師福利比教協更主動

本屆立法會選舉教育界參選人之一的瑪利灣學校校長林泳施，承認知名度落後於其餘4人，亦不熟政治，拒評特首林鄭月娥指教育不可以「無掩雞籠」的言論。她認為「自由唔會無限擴大」，但期望政府推新政前先諮詢並分階段執行。對於教育局研究要求教師宣誓，她稱議員是政府與業界之間的橋樑，不宜表明立場，但相信「抱住教好學生心態係唔會驚」。

林泳施形容香港教育界正面對學童人口「懸崖式下跌」，而大灣區特殊教育比香港落後，建議港府開放公營學校學額，吸引內地特殊教育需要（SEN）學生來港，填補學位空缺，以達到「不殺校」。至於相關學生能否享有港人醫療社會福利或居留權，她直言未曾細想，認為可交由公眾討論及政府部門研究。



林泳施，現任瑪利灣學校校長，亦是本屆立法會選舉教育界候選人之一。（鄧穎琳攝）

倡試行教師可用公積金置業

香港回歸以來六屆立法會選舉中，教育界議席均由泛民陣營、已宣報解散的香港教育專業人員協會參選人囊括。現年47歲的林泳施說，她在爭取教師福利上將「比教協更主動」，包括爭取中小學老師同工同酬。

香港樓價高、置業成為港人集體難題，林泳施建議政府在教師界試行彈性公積金制度，讓首次置業的老師拿取部份公積金作首期。未組織家庭、生兒育女的她又說，參選目標亦包括推行教育界家庭友善政策，「如果我個時有（友善政策），我生咗一隊足球隊啊！哈哈，我都鍾意細路仔㗎！」

立法會選舉教育界候選人之一的林泳施說，希望在認知障礙症母親意識仍清醒時為教育界出力。（鄧穎琳攝）

盼母記憶退化前參選 不因知名度低而躺平

林泳施是本屆教育界最年輕參選人。她自幼在葵青區長大及讀書，曾在中學及小學任職，擁有中文大學教育心理學碩士及香港大學應用語言學（英語）碩士學位，曾任教育局助理督學，之後在港大就讀融合及特殊教育碩士，再返回學校前線。

她說：「無政治立場、無政黨背景、無包袱、無利益集團」，若當選會勤力「拜區、拜校」聆聽前線意見。

林泳施過往甚少就教育議題發聲，只接受過個別媒體訪問，介紹任教學校及情緒教育。她笑言是次競選團隊連她在內只有三人，希望作為年輕人「不放棄」的榜樣，「唔可以因為其餘四人知名度比我高而放棄或者躺平。」她訪問期間一度哽咽，稱立法會報名截止前其母確診認知障礙症，希望母親仍有印象及清晰意識時，為教育界出力。

立法會選舉｜林日豐開放看教師宣誓 「效忠」可解作守法服務社會

大灣區（特殊教育）起步階後，但香港成熟、可以用支援SEN經驗，有校長話放每日150人、回復雙非，但坦白講經歷2019後無人願意嚟香港......我們直情放（SEN經驗）老師去支援主流學校，主流學校再收大灣區小朋友。 瑪利灣學校校長林泳施

倡吸內地SEN生 未細想社會保障、居留權問題

本身在群育學校任職，致力將「問題少女」帶回正途的林泳施認為，香港特殊教育比大灣區成進及先進，提議港府參考大學招收非本地生比例及收費，吸引大灣區特殊教育需要的人口來港，填補香港學席空缺，包括智力障礙學童，以達「不殺校」：「我強項係教育做得好，能夠照顧多元學習需要，附近（大灣區）有學生、有學校，但無照顧呢班學生嘅能力，佢哋可以過嚟（香港）。」

惟被問及相關學生能否享有港人醫療社會福利或長遠可否有永久居民身份時，林泳施直言未有細想，認為可交由公眾討論及政府部門研究。

立法會選舉｜林文燦小學校長文詩詠否認陪跑 稱參選為保教師飯碗

反修例風波後，特首林鄭月娥曾在報章專訪形容香港教育界不可以「無掩雞籠」，林泳施直言訪問時感「好緊張」，無法重溫當日前後發生咩事」，難以評論；她承認「對政治唔熟悉，係要積極磨鍊」。

教育紅線愈來愈多？「自由唔會無限擴大」

被問到認不認同「教育紅線愈來愈多」，她認為「人都會唔想轉變」，惟「自由唔會無限擴大」，建議政府推新政前應先諮詢，階段式執行，「好多時人哋覺得紅線多，其實係你諮詢個態度、執行嘅手法。」

至於若有學生涉違違國安法或國旗法時，會如何應對，她立即回應稱「循循善誘，唔洗講！」她解釋， 學校是香港的未來，應多作溝通，「拉完唔明白有咩用？無否認法律責任，但一定要傾。」

林泳施任教的瑪利灣學校，是群育津貼女校。（鄧穎琳攝）

立法會選舉｜教育界5候選人倡「零殺校」 丁健華搞工會被質疑

是否支持宣誓視乎業界意見：抱住教好學生就唔使驚

至於政府研究教師宣誓一事，「若果真係法例或者政策，我相信所有老師、業界同工都奉公守法；相信每個業界同工都抱住教好學生心態嘅時候，係唔會驚！」。

至於支持與否？她稱議員須考慮教育界意見，並成為橋樑，盡力平衡政府及業界，不宜表明立場：「橋樑應有角色唔係表明立場，而係要攞一個平衡，如果政府企硬，我又同業界企硬，呢個係咪教育？老師最驚係宣誓後，講錯一句就炒，若果我能夠消除疑慮，政府又贏、老師又贏，最贏嘅就係香港！」

林泳施建議港府開放公營學校學額，吸引大灣區特殊教育需要的人口來港，填補學生人數不足的學席。（鄧穎琳攝）

餘下四名教育界參選人包括：退休校長林日豐、教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華及保良局林文燦英文小學校長文詩詠。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。