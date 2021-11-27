野豬襲警案後展開捕殺　蕭澤頤否認向漁護署施壓　斥企圖抹黑警方

北角早前發生野豬咬傷男輔警事件，漁護署其後宣布定期捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅，政策引起社會爭論。警務處處長蕭澤頤今日（27日）表示，該名受傷輔員仍然留醫，否認警方有向漁護署在野豬政策上施壓，他質疑該輿論是「企圖抹黑」、「煽動仇警」，並促公眾反思「如果隻野豬有機會去傷及你嘅屋企人，你希唔希望警方到場去保護你呢？」



被問到警方有無向漁護署建議捕殺野豬，及是否支持相關政策。蕭澤頤表示，警方當日到場目的「係希望野豬唔會有機會傷害到其仔市民，或者影響交通。」他指遭野豬襲擊的警員嚴重受傷，進行了兩次手術，分別在背部縫合14針，及小腿嚴重受傷等候了十天才能施手術，現仍留醫，須做植皮手術。

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蕭澤頤否認警方向漁護署施壓，並質疑該輿論是「企圖抹黑」警方，「我哋並沒有好似有一啲人講我哋向漁護署施壓，呢個絕對沒有。」他指不知道為何有人會這麼說，「係咪佢企圖嘗試去抹黑警方，嘗試去煽動仇警呢？我不排除有咁嘅可能性。」他希望大家反思「如果隻野豬有機會去傷及你嘅屋企人，你希唔希望警方到場去保護你呢？又或者如果警方去到現場乜嘢都唔做，你又會點諗呢？我希望大家嘗試真係去反思一下。」