疫苗氣泡｜港府擬擴打針要求至所有食肆　黃傑龍：生意最少跌三成

有消息指，政府正研究擴大疫苗接種要求至所有食肆及表列處所。公務員事務局局長聶德權今日（27日）承認衞生當局有探討此方向，認為有必要區分有打針與無打針的市民。

稻苗學會會長黃傑龍說，飲食業界一直與政府定期溝通，惟至今政府從未與業界商討疫苗護照或打針後方可入食肆等，相信只屬初期研究。黃直言，本港雖有約七成人已接種首針，倘政府強制只有打針者才可堂食，亦會重擊飲食業界，「係一剎那無咗三成客源，飲食業即時收縮三成，仲有部份可能係家人無打，就全家都唔去街食，所以影響可能係大於三成！」



疫苗氣泡｜政府研針後才可入食肆 市民憂無法再與九旬父外出堂食

稻苗學會會長黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍：政府從未就安排與飲食業界商討 料只屬初期研究

稻苗學會會長黃傑龍接受《香港01》電話訪問時指，飲食業界一直與政府定期溝通，近日亦有就「安心出行」事宜接觸，惟當局至今未曾就疫苗護照，或食肆顧客打針後才可入食肆等安排溝通。黃說，香港疫情相當緩和，本地持續零確診下，相信政府只是進行初期研究，不會在短期落實有關要求，或屬嚴峻疫情下的特別安排。

一人未打針或全家不外出 一旦推行將重擊飲食業

黃傑龍直言，飲食業盈利率較低，盈利率普遍只有個位數。雖然本港約七成人已接種首針，惟政府強制只有打針者可堂食，受影響的不止未打針的三成人，勢重擊飲食業界，「係一剎那無咗三成客源，飲食即時收縮三成，仲有部份可能係家人無打，就全家都唔去街食，所以影響可能係大於三成！」他期望政府除考慮防疫專家意見外，亦需平衡市民需要及飲食界聲音。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和：可先強制用「安心出行」、滿八成接種率再考慮

餐飲聯業協會會長黃家和亦認為，若政府只批准接種者堂食，意味著全港食肆立即損失數以百萬計的潛在客人，而對於因身體不適或不願接種的市民而言，影響太大：「三成、二百幾萬人未打針，當有一半人本身會出街食，唔打針唔可以去食肆，就無咗呢啲生意！」

黃家和直言，部份市民因健康考慮或其他原因不想打針，政府應考慮實際情況才作決定，「專家夠話飲酒用飲管，但唔可行啊。」他建議政府可先考慮強制要求使用「安心出行」，當港人接種率逾八成，再考慮是否進一步要求已打針市民才可到食肆到食，減低對市民及飲食業界的影響。