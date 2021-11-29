01消息｜警務處國安處長候選人　副手簡啟恩接任呼聲高

警方國安處原處長蔡展鵬涉疑光顧無牌按摩店被停職休假，警方完成調查後指案件無刑事成份，蔡展鵬於8月復職，但調任人事及訓練處處長，期間國安處處長一職由兩名國安處助理處長簡啟恩及江學禮署任。消息指，原位於國安處梯隊第三把交椅的簡啟恩，料將坐正國安處處長一職。



消息指，署任警方國安處處長之一的助理處長簡啟恩，坐正處長一職呼聲高。（警務處網頁圖片）

簡啟恩年資較深 去年9月調入國安處

警方國安處去年7月成立，最初埋班核心副處長（國家安全）劉賜蕙為首，高級助理處長蔡展鵬為副手任國安處處長，並設助理處長（國安）由保安部副主管江學禮晉升擔任。同年9月，原為助理處長（服務質素）的簡啟恩，平調入國安處，任另一助理處長。

隨蔡展鵬被調離後，國安處處長一職在政府電話簿上至今顯示為「（懸空）」，據了解一直由簡啟恩及江學禮二人同時署任。消息指，警察年資較深的簡啟恩將由助理處長（國家安全1）晉升為國安處處長。

▼遭美國財政部實施制裁警務處人員（截至1月中）▼



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簡啟恩於1991年加入警隊，曾任機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官，在職期間於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。