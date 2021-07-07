Uber Eats加大營銷投入　冀可增加30萬名新用戶

撰文： 鍾綽姸 最後更新日期： 2021-07-07 21:51

本地送餐平台近日大打「宣傳戰」，繼Deliveroo請來人氣組合MIRROR及ERROR、 foodpanda邀得棟篤笑男神黃子華後，Uber Eats 也找來藝人鄭欣宜及許廷鏗任代言人。公司指出今年會倍增對媒體及營銷方面投入；並期望全年新餐龐註冊量可增加最少40%。

Uber Eats 香港區總經理 Elisa Janiec表示，今次廣告將以地區食店作為焦點，計劃於今年内倍增媒體和營銷方面的投入，包括為用戶提供推廣優惠、與合作餐廳度身訂造的合作營銷活動、投放戶外及電視廣告等。 Uber Eats指出，是次計劃橫跨2021年全年，預計平台上新餐廳註冊量將提升40%至60%，帶來超過30萬名新用戶。

去年總訂單量增近2倍

Uber Eats 合作餐廳「肥仔雲南小鍋米線」老闆冼德康表示，Uber Eats 助他們維持生意額。他更指出，Uber Eats佔其生意額愈20%，為餐廳開拓另一收入來源，及擴大顧客群外。

Uber Eats表示，2020年每月活躍用戶按年增長260%，2020年總訂單按年增長196%。Uber Eats期望通過攜手鄭欣宜和許廷鏗#撐地區好味的營銷策略，餐廳能好好運用這些營銷資源為餐廳宣傳，幫助小店，増加收入。