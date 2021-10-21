路政署今年道路維修費達16.5億　總工程師指惡劣天氣令路面耗損

運輸及房屋局局長陳帆昨日（20日）書面回應立法會質詢時透露，今年截至8月底，接獲約3,400宗有關行車路面不平的投訴或報告，當中葵青區最多，有367宗，數量已較去年多約60宗。今年道路維修的開支預算，高達16.5億元。

路政署總工程師（新界東）彭志釗今早（21日）於港台節目回應指，雖然葵青區的數字增加，但元朗區的減少，認為與惡劣天氣及市民反映的數量有關。他亦指，路政署若收到市民投訴，於48小時內派員，並要求承辦商完成維修。若交通繁忙，未能大規模維修，會使用臨時物料填補坑洞。



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彭志釗指，行車路面出現路面不平的狀況，即瀝青路面出現坑洞。他指，香港城市繁忙，路上較多重型車行駛，加上局部性驟雨，惡劣天氣及日常使用將令路面出現耗損，形成坑洞。

彭指，路政署設有巡查機制，於暴雨前後巡查主要幹道巡查，例如呈祥道、馬鞍山繞道，屯門公路、吐露港公路等。他指，若收到市民投訴，於48小時派員，並要求承辦商完成維修。若交通繁忙，未能大規模維修，會使用臨時物料填補坑洞，以減少影響。「唔代表擺低左唔理，會密切關注情況。」

行車路面不平的公衆投訴或報告（立法會文件）

問到葵青區最多路面不平的投訴或報告，彭解釋每區有不同的交通情況，雖然葵青區的數字增加，但元朗區的減少，認為與惡劣天氣及市民反映的數量有關。

彭又指，除了預防工作外，路政署亦於數年前，與理工人大學研究耐用瀝青物料。以較高黏度的瀝青，於不同地區測試，結果反映確實耐用性較高。他透露，預計於明年完成研究，屆時或會廣泛使用該物料。