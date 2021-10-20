路面不平成馬路陷阱　首8月接逾3400宗投訴　道路維修費達16.5億

早前九龍灣突然路陷，一輛的士閃避不及，車輪卡在坑中，釀成三車「串燒」車禍。運輸及房屋局局長陳帆今日（20日）書面回應立法會質詢時透露，今年截至8月底，接獲約3,400宗有關行車路面不平的投訴或報告，當中葵青區最多，有367宗，數量已較去年多約60宗。另外，今年道路維修的開支預算，高達16.5億元，較2019年多約5億元，增44.7%。

另外，疫情下中港兩地仍未通關。陳帆表示，截至今年中，估計約有7,000多輛車齡逾6年的跨境車輛，自2019年中由香港出境內地後仍未回港，據悉部份車主會安排跨境拖車服務，將車輛帶回香港驗車。



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新民黨議員容海恩向港府提出書面質詢，指近日在大埔區發現，有不少路段，例如安慈路與安祥路交界、安慈路與汀角路交界、廣福道105號對出的路段，以及寶鄉街轉入廣福道的路段，其路面有凹凸不平情況。

陳帆表示，今年截至8月底，路政署接獲3,400宗，涉行車路面不平的公眾投訴或報告，2019年及2020年則分別一共接獲6,000宗及4,900宗。按分區分析，今年葵青區暫時出現最多投訴，達367宗，首8個月投訴數字已較去年全年多59宗，亦與2019年的368宗相若。另外，荃灣區有248宗，首8個月數字已超過去年的178宗，以及前年的216宗。

行車路面不平的公衆投訴或報告（立法會文件）

路政署維修公用道路開支預算較前年增44.7%

早前九龍灣突然路陷，釀成三車「串燒」車禍。陳帆表示，路政署接獲路面不平的投訴後會盡快派員到場視察，假如路面出現坑洞，會在接獲報告後的48小時內，完成坑洞的修葺工作。他表示，今年路政署維修公用道路的開支預算為約16.5億元，較前年多約5億元，增44.7%；亦較去年多約5,000萬元。

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約7,000港車滯留內地 車輛牌照已過期

另外，疫情下中港兩地仍未通關。民建聯李慧琼亦提出書面質詢，指得悉部份香港登記的車輛，滯留內地至今，車主未能為其車輛辦理檢驗及牌照續期等手續。

陳帆回覆時確認，根據車輛的出入境紀錄，截至今年年中，估計約有7,000多部車齡逾六年的粵港兩地跨界車輛，自2019年年中，由香港出境到內地後未有返港，當中絕大部分為私家車，其香港車輛牌照亦已過期。他續稱，按現行法例，車齡逾6年的車輛，必須回港通關車輛檢測，才可續牌，當任何車輛在兩年內未領有效的車輛牌照，該車輛的登記可被取消，不過車主如有合理原因，可向運輸署申請延期。

陳帆表示，據悉有部份車主會安排跨境拖車服務。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陳帆續指，據悉有部份車主會安排跨境拖車服務，將車輛帶到香港的指定驗車中心，再辦理續牌事宜。他又稱，在今年1月至9日期間，已批准約60宗延期取消車輛登記的申請。他表示，運輸署正積極與內地及本港相關部門，研究適當的措施，為有關車主提供較便利及成本較低的返港驗車安排。