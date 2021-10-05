屯門繞道工程或需於屯門避風塘填海　古蹟紅樓、聖廟位於研究範圍

政府於2007年提出興建屯門西繞道，配合屯赤隧道，不過隧道通車約10個月，繞道工程仍未敲定，去年才有初步走線，並改為屯門繞道。

路政署最新提交屯門繞道的環境影響評估研究概要，文件指出，屯門繞道全長約10公里，將提供條雙線雙程的分隔道路及相關連接道路，連接南面的屯赤隧道和北面的元朗公路（近藍地石礦場段），以及港深西部公路。屯門繞道須於2036年或之前通車，紓緩屯門區內重要路段預期的交通壓力。

另外，工程可能涉及填海，包括在屯門避風塘填海；走線沿線文物，包括一級歷史建築紅樓及二級歷史建築聖廟等，另外石角咀一帶亦有具考古研究價值地點。當局將研究繞道工程會否對相關文物構成影響。



屯門繞道走線

路政署提交的環評概要文件指，基於屯赤隧道通車，車輛往返新界西北地區，及大嶼山之間，預計需途經屯門區內道路。隨新界西北地區各項新發展逐步落成，如洪水橋廈村新發展區，以及元朗南發展。

按運輸署預測，屯門公路虎地段及市中心段，以及皇珠路將於2036年飽和。屯門繞道將提供一條直接南北路線，連接位於南面的屯赤隧道，以及北面的元朗公路（近藍地石礦場段），以及港深西部公路，改善區內主要道路網絡的交通狀況，包括屯門公路（虎地段及市中心段）、皇珠路及龍富路，以增加該路段的容車餘量。

屯門繞道包括長約7.5公里用作連接隧道的高架橋或地面道路，將會連接南面的屯赤隧道、北面的元朗公路及港深西部公路的隧道。走線亦會於屯門40區及藍地石礦場建造隧道出入口及其相關設施等。

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另外，繞道工程有可能於屯門避風塘東北面角落的海床填海，範圍少於一公頃。文件指，上述擬議工程僅屬暫定，有待下一步勘測研究，走線亦可能於研究範圍內修訂。

文件提到，工程施工期間，會對具有重要保育價值的地區，例如大欖郊野公園 和「自然保育區」，以及地面工程施工範圍附近的自然生境和野生動植物，造成間接干擾。另外，由於可能需要填海，有機會導致海洋生境永久或短暫消失，亦可能因沉積物和化學品意外洩漏，導致水質惡化。

除生態受影響，位於藍地石礦場北面的相關連接路工程，將座落於虎地下及泥圍窰具考古研究價值地點附近。另外，石角咀附近的紅樓（一級歷史建築物）和三聖墟附近的聖廟（二級歷史建築物），均位於工程的路線附近。