私人教車師傅今起可申領教師證　明年3月教車時未出示可罰2,000元

運輸署今日（12月1日）宣布，私人駕駛教師即日起可申請私人駕駛教師證，日後需在教車時展示教師證，假如明年3月4日未遵守規定，便會被罰款2,000元。



私人教車師傅今日起可申請領取私人駕駛教師證。（運輸署圖片）

運輸署表示，展示私人駕駛教師證規定，將由2022年3月4日起生效，措施希望有助提升私人駕駛教師的專業形象，打擊違法駕駛訓練，同時保障教車導師及學車人士利益。署方指，教師證會顯示教車導師的姓名、近照、訓練的汽車組別、執照發出日期及屆滿日期，屆時教車師傅教車時，必須在車內展示執照，違者可被罰款2,000元。

首次申請執照後，可獲免費證件架一個。運輸署指，執照須套入證件架內，向學生展示附有照片的一面。另外，證件架須安裝在左面的儀表板上，及貼有車牌號碼。

運輸署指，今日起正式接受私人教車師傅申請，申請人需填妥表格，連同身份證明文件副本、有效私人駕駛教師執照副本，以及一張正面全新的證件照片，遞交至長沙灣政府合署二樓運輸署駕駛考試排期事務處。牌照有效期為一年，申請費用全免。