校園天地｜樂善堂劉德學校　德德陶藝墟

樂善堂劉德學校的視藝科發展陶土藝術多年，藉着陶藝教育培養孩子的審美眼光和心性修養，人們常説「陶冶性情」，正是從運用雙手製作陶器的過程中冶煉自我的心性。本校積累了多年的陶藝教育經驗，師生作品豐富，應該給學生展現藝術才華，讓他們學藝的努力和成果得到閃亮的機會。有見及此，學校連續兩天在將軍澳社區舉辦「德德陶‧藝墟」，旨在把陶藝教育推廣給普羅大眾。



「德德陶‧藝墟」現場開辦「親子手捏陶藝體驗班」，網上預約報名不久即告爆滿，因公眾反應熱烈，再度加開數場。當天家長和孩子準時到場，臉上充滿期待地準備學習新事物。孩子留心聆聽導師循循善誘地講解和示範手捏陶土的步驟，在家長的協助下完成自己別出心裁的獨特創作，一家大小度過了一段充滿創意和温馨的融樂時光。

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這次藝墟除了舉辦師生作品展覽和陶藝體驗班，還安排了多場陶器拉坯示範，吸引現場公眾圍觀。陶藝師與公眾互動不絕，按公眾要求即席塑造各式器物，眾人看得陶醉，讚嘆陶藝師的一雙巧手，從一團不起眼的陶泥捏造出實用的日常小杯、小碟和大碗，甚至是高貴而精美的茶盅和花瓶，有求必應。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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