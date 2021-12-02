校園天地｜疫情下的運動會　培英中學體育同樂日

奧運結束後，港人對運動的熱情從沒減退，為了讓同學接觸近年更多新興的體育運動，培英中學於11月舉辦體育同樂日，全校師生家長一同歡渡了愉快、難忘的早上。



高爾夫球中心教練示範，同學聚精會神。（培英中學提供）

校方於暑假期間，聯絡了香港各新興運動總會，亦參加了香港遊樂場協會主辦的「動歷全城」創意體育計劃、心動校園2021~2022計劃及滘西高爾夫球計劃、香港高爾夫球總會中小學推廣計劃、「飛躍啟德」學校草地滾球推廣計劃等，讓學生透過各類型活動，加強對運動的認識，更可建立師生及親子的關係。

今次舉辦的「新興運動」集中於個人項目，包括高爾夫球、草地滾球、匹克球及旋風球；當中有鍛練體能力的、有全身運動的、有競技成份的，刺激之餘亦有很有新鮮感，除了可以發掘個人興趣外，更重要的是各項目對體能的要求不高，適合不同的年齡群組，加上能讓參加者保持社交距離，適合於疫情下進行。

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是次活動得到各體育總會協調，每節有45分鐘，同學在短短的時間內，聆聽教練講解及示範後，已初步掌握賽制、握板、擊球等重要知識，部份同學表現甚佳，得到總會教練賞識，鼓勵同學繼續接受總會培訓，這真是值得師生欣喜的好消息！

在新任陳俊賢校長積極推動下，鼓勵同學嘗試不同性質的活動，讓學生得以在技能及知識上有增長，更可加強及鞏固師生之間的關係，務求提升學生的團隊精神及凝聚力，增加對學校的歸屬感，實踐「白綠兒女‧培英一家親」的信念。

鳴謝各新興運動總會及協辦機構：（排名不分先後）



中國香港匹克球總會

香港草地滾球總會

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球中心

香港旋風球總會

香港遊樂場協會

