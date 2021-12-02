校園天地｜聖公會聖提摩太小學　線上遊訪廣州陳家祠

「讀萬卷書不如行萬里路」，親身遊歷世界各地，能讓我們開拓眼界，認識書本外的知識，增廣見聞，但因疫情，學校不能舉辦遊學團，學生只能留在學校上課。為讓學生能在疫情下亦能遊歷世界，今年度學校決定注入新元素，舉辦「線上遊學團」，讓學生能以另一種方式遊歷世界，開拓視野。



「線上遊學團」正式開始。（聖公會聖提摩太小學提供）

為緊貼課程內容，學校安排學生參與機構舉辦的「直播遊學交流計劃」，專業領隊運用互動性強的線上直播方式，實時向學生介紹名勝古迹，讓學生猶如享受親歷其境的旅遊樂趣。此次「遊學團」的第一站為廣州陳家祠，專業內地領隊透過直播介紹當地的歷史文化，帶學生實時用眼睛深度遊，認識祖國。

老師為同學講解「任務卡」內容，,以及派發任務卡。(聖公會聖提摩太小學提供)

活動當天，專業的導師帶領學生在線上遊訪廣州陳家祠，讓學生了解當地的建築藝術及歷史文化。為讓學生能更投入，增加趣味性，導師派發了「任務卡」，當中佈置了幾條有關陳家祠建築特色的問題，例如: 「獨角獅」是以什麼材料做的、石雕、木雕圖案及屋項雕塑的傳統寓意等，讓學生除了跟着領隊遊訪，亦能透過問題更加深入了解當中的文化藝術背景，加深印象。除此以外，學生更與當地導遊及導賞員互動，以加強學生對國家最新發展以至中華文化傳統的認識。

同學們積極投入參與活動，在導師的引導下完成各項指定任務，尤其在問答環節中，同學在猜雕刻寓意、石雕及木雕圖案時，都能夠表現出極佳的觀察力及想像力，他們能透過各種石雕或木雕塑品上的雕刻，看出當中的傳統寓意，體會中國建築雕刻技術的特色。

這個具有新意的「線上遊學活動」，不但能讓學生重拾旅遊樂趣，更能從中了解到中國的藝術文化及歷史，對祖國有更深認識，令學生能在真正的「活動」學習，樂在其中。

（內容由聖公會聖提摩太小學提供）

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