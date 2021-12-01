新冠肺炎. 12.1｜增3宗輸入　機場4日等轉機尼日利亞男帶Omicron

衞生防護中心今日（1日）公布三宗輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭，一人帶有L452R變種病毒。

確診輸入個案12433為38歲男病人，於11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機。他因簽證相關問題於機場限制區逗留，並於11月27日於香港國際機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。病人並未接種疫苗，沒有病徵，入院後於11月27日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的三次檢測Ct值為30至36。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有值得關切的變異病毒株Omicron。



Omicron｜港大袁國勇團隊成功分離病毒株 三圖看48小時感染細胞

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

強制檢測｜海桃灣男居民外遊返港初確診 離港前曾到中環ICHU上榜

【23:48】食物及衞生局今晚（1日）公布強制檢測公告，居於大角咀海桃灣2座的一名38歲男居民，周二（11月30日）外遊抵港時在機場驗出初步確診，除住所外，患者離港前曾光顧的中環餐廳ICHU及國泰航空機場貴賓室寰宇堂共三個處所納入強制檢測名單，受檢人士需於12月3日（星期五）或之前接受檢測。

華大基因錯誤通知216名市民3月份檢測結果 不涉陽性個案

【19:00】衞生署昨晚（11月30日）接獲新冠肺炎化驗承辦商華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年三月採集樣本進行病毒檢測並已獲陰性結果的市民，於周日（11月28日）再次接獲該次陰性檢測結果的通知短訊。事件涉及216位市民，當中並不涉及任何陽性個案。

負責的化驗承辦商華大基因人員於11月28日錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。（資料圖片）

Omicron｜袁國勇：南非多愛滋病人 免疫力低致病毒大量繁殖突變

【19:01】新冠病毒變種病毒株Omicron來勢洶洶，有專家估計與病毒跳落動物再傳染人，造成基因突變有關。不過香港大學微生物學系講座教授袁國勇就認為，最大可能是南非較多愛滋病患者，他們免疫力低致病毒可在體內大量繁殖，直至其中一個突變跑出。

袁國勇（中）估計，Omicron較多突變，最大可能是南非較多愛滋病患者，他們免疫力低，提供優良環境供病毒不斷大量繁殖。（鄭子峰攝）

38歲尼日利亞男抵港證染Omicron變種病毒 曾在機場逗留4日

【18:26】衞生防護中心今日（1日）公布，早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），經全基因組測序分析後，確認帶有變異病毒株Omicron，患者曾經在巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後經卡塔爾到港，並因簽證問題，一度在本港機場逗留4日。本港至今累計有4宗涉及Omicron的個案。

中心同時指出，本港今日新增3宗確診個案，累計12,440宗，3名確診女子年齡介乎5至61歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港，5歲女童的家庭成員早已確診，另外兩名女子已接種兩劑新冠疫苗。

機管局回覆，該個案等滯留旅客會被要求逗留在指定的範圍等候，並由保安人員看守，會嚴格要求所有航空公司必須安排旅客於24小時內轉機，未能符合規定的航空公司可能面對懲罰措施，目前有約20名機場員工被署方介定為密切接觸者需要隔離。

一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），經全基因組測序分析後，確認帶有變異病毒株Omicron。（資料圖片/梁煥敏攝）

【17:08】消息指，本港再錄得一宗Omicron個案，患者來自尼日利亞。

渣打馬拉松明年續辦 暫定11.20舉行 未有詳情、參賽名額資料

【16:47】疫情稍稍緩和，渣打香港馬拉松去年因疫情停辦，今年10月順利復辦。渣馬今日（1日）在其Facebook專頁中公布，明年比賽暫定於11月20日舉行，但詳情及參賽名額則有待公佈。

工展會12.11重返維園 大量產品1折送400萬禮品 拎走福袋有條件

【16:24】疫情緩和，工展會停辦一年後，「第55屆工展會」將於12月11日至明年1月3日，重返銅鑼灣維多利亞公園舉行，展期為24天。至於「網上工展會」則由12月11日起，至明年1月10日上線，為期31天。



今屆的入場門券下調至每張8元，已接種兩劑新冠疫苗的市民，亦可於每天下午6時後免費入場等。惟受疫情影響，市民進場須使用「安心出行」及量體溫，場內亦不可飲食。

新冠疫苗｜谷針新招 何栢良：明年如再派消費券 「打咗針先有」

【14:08】受到新變種病毒Omicron威脅，本港疫苗接種率雖然已達七成，但增幅緩慢，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，除了長者接種率偏低，本港的工作人口仍有80萬未打針，遠低於新加坡等國家，他建議政府要盡快制訂接種疫苗策略及時間表，給市民時間準備，又指明年如會再派消費券，政府可善用作誘因，「打咗針先有」。

新冠肺炎｜英航延長停飛香港安排至12月4日 形容是艱難的決定

【12:35】早前先後有英國航空的機組人員抵港後確診，同機的其他機組人員送到檢疫中心，英航之後表示，暫停到香港的航班，直至11月30日。不過英航今日（12月1日）回覆表示，目前已延長取消航班至12月4日，形容為「艱難的決定」，對旅客深表歉意，將與他們聯繫。

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Omicron｜港大成功分離病毒株 料對衞生政策、疫苗研發有影響

【11:34】香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊昨日（11月30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。



港大醫學院微生物系系主任杜啟泓指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時難以判斷，仍需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。他又相信，相關結果對公共衞生政策及未來疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。

網傳安心出行爆第一滴血 傷者拒掃程式撼牆爆缸 民政署不評論

【00:02】「公務員secrets」Facebook專頁有帖文指，一名訪客到民政事務總署轄下位於太古城中心的牌照事務處櫃枱交文件，被要求掃瞄「安心出行」，否則不能接收文件，結果該名訪客發難尖叫，「之後仲激動到係咁撼頭埋牆撼到爆晒江（缸），連牆身都有血印！」



民政事務總署回覆查詢時，沒有否認事件，僅稱不會評論個別個案。

▼抵港人士檢疫措施（截至11月30日）▼



▼8間可即場接種復必泰私營醫護機構資料▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼

