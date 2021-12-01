華大基因錯誤通知216名市民3月份檢測結果　不涉陽性個案

衞生署昨晚（11月30日）接獲新冠肺炎化驗承辦商華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年三月採集樣本進行病毒檢測並已獲陰性結果的市民，於周日（11月28日）再次接獲該次陰性檢測結果的通知短訊。事件涉及216位市民，當中並不涉及任何陽性個案。



負責的化驗承辦商華大基因人員於11月28日錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。（資料圖片）

華大基因表示，員工於11月28日錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。

華大基因指，已根據衞生署建議，以電話短訊通知受影響的市民有關事件並致歉。是次事件並不涉及任何化驗室服務，與檢測的準確性或有效性無關，而錯誤上傳的資料亦已獲處理，該署的資訊系統內的檢測數據沒有被是次錯誤影響。

因應上述事件，政府已責成承辦商跟進，特別是審視有關輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施，防止再發生類似情況。