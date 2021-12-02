港鐵甩門｜「主角」屬英國製列車20多年前已翻新　行駛各條市區線

港島線出現罕見甩車門意外，有工程師指，有關列車為英國製列車，於90年代由一間澳洲公司全批翻新，估計同類型列車仍在荃灣線、港島線及觀塘線服務，為市區線主力使用的列車車型。該批車型共93列，預計會於2027年全數退役，並會改由中國製列車取代。



香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生說，涉事列車為港鐵「都城嘉慕」電動列車，由英國公司都城嘉慕（Metro-Cammell）製造，該公司現時已被法國阿爾斯通收購。

港鐵於1979至1985年購入多批同款列車，至1998至1999年，此車款由一家澳洲公司翻新，其後被稱為港鐵市區綫現代化列車。張說，列車雖英國製及澳洲公司翻新，但其採用的零件由何處生產及製造，已難以判斷。

張說，同款列車仍然常見於港島線、荃灣線及觀塘線，翻查資料，此批8卡列車亦會在將軍澳線使用，但現時已逐步被中國製的港鐵市區線願景列車取代。

料2027年全線退役 更換中國青島四方機車製造列車

港鐵於2015年原預計只購買78列8卡列車，取代使用約30年的現代化列車，但稱衡量過經濟效益後，把一份60億元的合約批予中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買了93列8卡列車，把所有相關列車更換作該批中國製列車，當時預計所有列車2023年運到香港，2027年完成更換，而新列車亦會配合將來的新信號系統。按港鐵資料，於2021年6月底，已交付11列全新八卡重鐵列車。