港鐵甩門｜港鐵：隧道廣告牌移位碰撞車門　收車後詳細檢查

港鐵銅鑼灣站有列車車門飛脫，導致今（2日）晚上放工時分服務受阻近3小時，延至晚上約8時涉事列車始被移離路軌，行車陸續回復正常。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐交代事件，指經初步調查後，懷疑是月台隧道內一幅廣告牌移位，碰撞車門導致事件，工程人員於今晚深夜收車後會進一步詳細調查，並檢查相關所有廣告牌，以策安全。港鐵亦為今次事件引致乘客不便致歉。



黃琨暐在記者會上表示，事發於今傍晚約6時，涉事港島綫一列往堅尼地城的列車，正慢速駛入銅鑼灣站2號月台，其間近車頭一列列車車門疏脫，當時列車已完全駛人月台，港鐵於是安排車上乘客疏散，約2至3分鐘內全部乘客安全離開車廂。事後港鐵經初步檢查，發現月台隧道內一幅廣告牌損毀，懷疑是有關廣告牌移位，與列車車門碰撞，造成事故。

港鐵事後檢走車門，並暫時用膠紙將相關廣告牌穩固，以及檢查其他廣告牌。其後涉事列車被移離月台，移至金鐘站側綫，稍後將於今晚返回柴灣車廠，有待檢查。黃琨暐續稱，暫時事故原因只屬初步推斷，今晚收車後港鐵會再作詳細調查，並檢查所有涉事月台邊的廣告牌是否穩固及安全。