港鐵甩門｜延誤2小時52分鐘　按機制料至少罰款300萬元

港鐵港島線列車在銅鑼灣站出現罕見甩車門意外，港鐵指初步調查發現與撞到廣告燈箱有關。意外於放工繁忙時間發生，造成港島交通大擠塞，按港鐵所發的延遲證明書，事件於下午5時54分發生，至晚上8時46分才完成清理重新通車，即延誤2小時52分鐘，按港鐵票價機制，料港鐵將被罰300萬元，倘延誤多8分鐘，就會被多罰200萬元。



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（香港01製圖）

因車門鬆脫事件影響，港鐵港島線來往灣仔至太古站服務於晚上一度暫停。按港鐵發出延遲證明書，港島綫服務於下午5時54分至晚上8時46分受影響，即延誤2小時52分鐘。由於事件在放工繁忙時段發生，造成整個港島交通擠塞。

罰款將撥入票價優專帳戶

按港鐵票價機制，超過2小時但少於3小時的服務延誤，須罰款300萬元，有關罰款會根據「分享利潤機制」及服務表現安排撥入票價優惠帳戶。按機制，列車服務延誤包括港鐵控制範圍內因機件故障或人為因素導致的服務延誤及暫停，乘客行為和惡劣天氣等不會納入。

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根據港鐵2021年中期業績報告，2021年上半年，港鐵重鐵網絡出現9宗由港鐵可控制的因素導致31分鐘或以上的延誤，但仍要按實際延誤時間評估罰款金額。2019年港鐵發生多宗大型事故，導致罰款金額達8650萬元的歷史高峰，該年3月有兩列沒有載客的列車在荃灣綫中環站附近相撞，9月東鐵綫紅磡站附近更發生列車出軌事件。

現時的罰款機制於2017年6月生效，是政府第二次就港鐵公司票價調整機制中，調高各級罰款金額及最高罰款額。新一輪的票價調整機制檢討將於2023年完成，預計政府將於明年與港鐵商討有關安排，「服務表現安排」下的罰款金額會否提高或下降，將會包括在相關討論之中。