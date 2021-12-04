教育界激辯　林日豐：不應硬哽教局指令　朱國強稱與教局思想不同

立法會選舉將在本月19日舉行，行政長官卓越教學獎教師協會今日（4日）舉行立法會功能界別教育界參選人論壇。論壇上談及教育局新推出的價值觀教育課程架構（試行版），參選人之一的退休中學校長、津貼中學議會前主席林日豐表示，相信生命與價值教育息息相關，而學校或前線老師應「無忘初心」，不應「硬哽」教育局指令，盡本份後「有啲嘢……可輕輕帶過」。

而教聯會副主席、打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強，形容自己「骨子裡助人為樂」，過去曾代表北區小學校長會與教育局開會，強調個人思想與教育局「不一樣」，有信心在教聯會強大支持下可監督政府，「有整個教聯會作為我強大嘅支持，我哋多年來討論教育政策、爭取權益。我好有信心能夠監督政府、推動教育工作！」



行政長官卓越教學獎教師協會今日（4日）舉行立法會功能界別教育界參選人論壇。（鄧穎琳攝）

【價值觀教育】林日豐：不應「硬哽」教育局指令

五名教育界參選人，均有出席今日的選舉論壇。對於近日教育局推出價值觀教育課程架構，林日豐解釋，因教育局未必想到學校的文化及空間，提議學校以框架作藍本，另考慮按學生家庭背景及學校文化施教。

林說，「教育局有啲嘢呢，我大膽講，我哋可以輕輕帶過。最重要嘅係，我哋要做到學生所需嘅嘢，唔係因為教育局指令硬哽。有啲嘢需要交代，都要做好本份，但要以學生為本，先係教育嘅初心！」

另一候選人丁健華回應同一議題時稱，較關注資源問題，他相信教育局經歷社會事件後，會改變做法，期望教育界重拾初心，盼教育局能有序推行新政，提供足夠師訓，並應留意各項政策推行時「前線會唔會做唔切、做唔到」。而丁健華被問及成立教師工會的進度，稱仍正在註冊中。

教聯會朱國強：有信心可監督政府

另一候選人朱國強的教聯會副主席身份備受關注，選舉論壇中，他被問到如何爭取不同政治光譜教育工作者支持。朱表示，著重教育生態穩定，參選前已服務教育界，舉辦多場教師講座及分享正向教育，更「救回」面臨殺校危機的嶺英小學，「希望每個老師都畀機會我。」他在論壇尾聲的拉票環節中，形容自己「骨子裡助人為樂」。

朱國強稱，曾代表北區小學校長與教育局開會，自稱思想與教育局不一樣，有信心可監督政府，「我哋需要一個站在前線嘅議員，更需要一個同教育局思想不一樣嘅議員，如果我進入議會，有整個教聯會作為我強大嘅支持，我哋多年來討論教育政策、爭取權益，我好有信心能夠監督政府、推動教育工作！」

丁健華：將學童自殺歸咎學校老師不公平

對於近月多宗學童自殺，有意見認為或與學業壓力有關。身兼幼稚園教育專業交流協會主席的丁健華說，學童自殺社會上時有所聞，但歸咎學校或老師並不公平，因成長非限學校，亦涉家庭及社會，應全社會努力。他稱，若當選立法會議員，將成立關注小組。另一候選人文詠施則質疑，港府有否為師生溝通留有空間，另質疑警方有否徹查死因。

文詠施：活化國民國安教育 籲社會為教師留空間

文詩詠在自我介紹環節時稱，老師有風險意識才可安身立命，她聆聽大中小幼學界聲音後，認為應「活化國民國安教育」，讓老師靈活及風險最低情況下教學，亦「反對清談政治效忠」及「反對非科學殺校」。

其後她多次被其他候選人要求解釋何謂「科學殺校」，文詠施承認政綱無提及「零殺校」，但指出「小學未出哂小班教學」，期望政府制訂公共政策時，妥善規劃學位分配。

文詠施在台下發問環節再被問及如何推國民教育、提高國民身份認同。文直言「愛係無得迫」，而世界各地亦有國民教育，重申並非老師不想推行，而是要「讓年輕人看到未來」，期望社會為教師留有空間。

文詠施支持學普通話，但對高中應考普通話有所保留，認為高中需時適應公社科。（資料圖片／梁鵬威攝）

林詠施稱不宜一刀切推普教中 文詠施反對高中必考

論壇中亦有參選人被問及對普教中的取態。其中來自群育學校、瑪利灣學校校長林泳施，及保良局林文燦英文小學校長文詩詠均被抽中，要回應是否支持一刀切推行「普教中」。

林泳施形容普通話是國際語言，便於全球工作，有需要學習，但宜「軟性落地」，不應一刀切，可視乎校本、每校師生承受能力，決定是否「普教中」。文詠施則表示，支持學普通話，但對高中應考普通話有所保留。文解釋，高中需時適應公社科，倘教育局以一紙通告全面落實推普教中是不可行，但可由日常溝通，鼓勵學生多聽多講。

林日豐：正認識MIRROR及ERROR

教育界5個立法會候選人，早前出席另一場由報章舉辨的選舉論壇時，未有人能夠說得出人氣男團MIRROR所有成員名字，當時「投降」的退休中學校長林日豐，今日再被文詩詠問到，為何他聲稱熟悉年輕人，卻不識MIRROR。林日豐即稱正努力認識「錯而能改！我認識緊，唔止MIRROR，仲有ERROR！」

文詠施在結尾時形容參選是為「走出舒適圈」，笑言她首場論壇就「發台瘟」，又指被要求默寫Mirror成員名字是重要測試，令她明白「任何時候要與時並進、反省自己」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。