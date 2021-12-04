國家隊訪港｜孫一文獻技劍刺汽水罐　長者直踩兩場：返去要睇重播

國家隊運動員訪港三日，今日（4日）傍晚於伊利沙伯體育館舉行「奧運健兒大匯演」，29位運動員及3位教練都有出席。國家運動員與本港運動員大綜藝遊戲，並與歌手李克勤合唱。

深受歡迎的劍擊金牌得主孫一文，再為香港觀眾獻技，在大匯演中嘗試以劍連續刺穿五個汽水罐。開始前自信滿滿，可惜最後有數個汽水罐僅刺中，但未有刺穿，只於鋁罐上留下凹痕。



觀眾當中不乏乒乓球國手馬龍的支持者，有年老觀眾先於今早到維多利亞公園游泳池觀看跳水及游泳運動示範，再到場觀看「奧運健兒大匯演」，更表示回家後會觀看今早羽毛球、劍擊、體操及乒乓球運動示範的重播。



今日（4日）傍晚於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，國家隊訪港團32人全員出席，當中包括乒乓球國手馬龍及許昕、田徑運動員蘇炳添等，並與本地運動員玩綜藝遊戲，有不少市民到場支持。

特首林鄭月娥、國家體育總局副局長楊寧、奧委會主席霍震霆等都有出席。林鄭月娥致辭時提到，感謝國家運動員訪港，讓大家可分享到他們的喜悅，並一睹他們的風采。

兩位陳婆婆今早先到維多利亞公園游泳池觀看跳水及游泳運動示範，再於傍晚到伊利沙伯體育館觀看「奧運健兒大匯演」，一日觀看兩場表演。(馬煒傑攝)

兩位陳婆婆一同到場觀賞大匯演，她們直言是國家隊的「Fans」，得到家人幫忙搶飛，今早先到維多利亞公園游泳池觀看跳水及游泳運動示範，再於傍晚到伊利沙伯體育館觀看「奧運健兒大匯演」。一日觀看兩場表演，她們不但未感疲倦，更表示「好開心」，「唔攰！直睇都得，今晚返去仲要睇重播。」對於心儀運動員，陳婆婆表示，最喜歡馬龍「咁靚仔」，並希望一眾運動員下屆可以繼續奪得更多金牌。

匯演中，一眾運動員玩遊戲及分享心得，劍擊金牌得主孫一文嘗試以劍連續刺穿五個汽水罐，可惜最後有數個汽水罐僅刺中但未有刺穿，只於鋁罐上留下凹痕，但仍獲現場觀眾熱烈支持。場地單車選手「牛下女車神」李慧詩與國家隊選手鍾天使亦有上場，但可惜觀眾未能一睹他們的風采，她們僅從旁指導後輩踩室內單車，其中一架室內單車更懷疑「裝得唔夠實」，需由李慧詩在旁扶實以完成表演。

蘇炳添與港將比試步頻

匯演中亦有與本地運動員較量的環節，由國家隊田徑選手蘇炳添對上本地田徑選手呂麗瑤及吳家鋒，以8秒原地踏步的方式比試步頻，最後蘇炳添以88步的成績勝過呂麗瑤的72步及吳家鋒的76步；而主持人之一王祖藍則與舉重冠軍李雯雯較量「扯大纜」，最後李雯雯在多翻讓步下取得勝利。

李克勤與運動員合唱《紅日》

匯演最後在歌手李克勤帶領下，與一眾運動員唱出他的經典歌曲《紅日》，再由乒乓球運動員許昕，清唱歌手陳奕迅的《好久不見》後結束。

市民謝小姐今日到場支持國家隊運動員，對於許昕清唱《好久不見》感到很興奮，是第一次聽到他唱歌，更指可能是許昕第一次公開唱歌，對於成為首批在現場聽到他唱歌的觀眾感到十分開心。

張小姐為支持馬龍訂製了一塊發光的應援牌。(馬煒傑攝)

張小姐則是馬龍的「粉絲」，她與馬龍同為遼寧鞍山人，形容馬龍更是家鄉的驕傲。張小姐為支持馬龍，更訂製一塊發光的應援牌，可惜馬龍一直面向另邊應該看不到，唯希望馬龍仍可感受到在場觀眾對他的支持。