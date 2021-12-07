由科研轉到中學教生物科技　陳嘉儀用過期牛奶吸引學生投入課堂

大部份科研人員都在大學或商界發展，但曾在浸會大學及城市大學任教的陳嘉儀，數年前卻選擇轉到美孚保良局唐乃勤初中書院任教，擔任該校的生物科技講師。

陳嘉儀解釋，在大學從事科研工作及轉到科學園生物科技公司研發藥物期間，均發現入行的年輕人愈來愈少，「好少人揀科學，好多都揀經濟、會計，保證搵到工嘅科目。」碰巧遇上唐乃勤初中書院招聘有科研經驗的教學人員，遂決定加入成為講師，一來可繼續科研實驗，二來可在中學界吸引有能力及天賦的學生選讀科研，培育未來科研人才。

在她領導下，唐乃勤初中書院的學生團隊，在疫情間發現大麥蟲會進食發泡膠、保鮮紙，甚至口罩，有望降解塑膠。



唐乃勤初中書院生物科技講師陳嘉儀。（鄭子峰攝）

曾任兩大學講師 轉職生物科技公司做藥物研發

唐乃勤初中書院生物科技講師陳嘉儀表示，自大學畢業後十多年來均從事科研，曾在浸會大學及城市大學任職講師，惟近年入行的人愈來愈少，「好少人揀科學讀，好多都經濟、會計，保證搵到工嘅科目。」大學少香港本地學生選讀本科，她轉往科學園生物科技公司做藥物研發工作亦發現難以聘人，碰巧遇上唐乃勤初中書院招聘有科研經驗的教學人員，遂決定「源頭入手」，由中學界發崛未來人力資源。

唐乃勤初中書院校長黃仲奇解釋，約十年前已看重創科的發展潛力，DSE新學制下選修理科的學生減少，「IT、金融有即時收獲，吸引唔少人讀」，惟他深信科研有發展潛力，期望裝備學生，但當年生物科技成本高，中學層面難以開展，至數年前生物科技在內地興起，儀器及實驗物變得易負擔，令他感到「有出路」。

我哋唔只係搞活動開心下， 而係想培育人材，要熱愛科研！ 唐乃勤初中書院校長黃仲奇

花逾500萬 將生物科技加入恆常課程

在法團校董會支持下，該校在2018/19學年籌備生物科技教育，包括凍結四個教學職級人手，將資源用作聘請有「實戰」科研經驗的教員及實驗室人員，協助設計課程及帶領學生做科研。另耗資250萬元興建生物科技實驗室，連同優質教育基金撥款逾100萬元，以及辦學團體的支持，合計花逾500萬元，在2019/20學年起開始將生物科技加入恆常課程之內。

陳嘉儀形容中學生比大學生更積極發問及參與。（鄭子峰攝）

陳嘉儀說，中學生比大學生更積極發問及參與，但若理論太深，「最有興趣嘅學生都瞓覺。」最終發現由食物入手，讓學生嘗試分析士多啤梨基因，以過期牛奶種菌等，吸引到不少學生投入課堂。

該校各級每學期特設四個課節教生物科技，中一認識微生物及抗生素，中二認識DNA，至中三則學習檢測基因改造食物。

陳嘉儀直言，科研之路並不易走，並非所有人均有志於科研，但期望「話佢哋（學生）知科學有出路」，吸引有能力及天賦的學生選讀科研。

保良局唐乃勤初中書院校長黃仲奇說，該校每學年生物科技教育洗費約20至30萬元，下學年起料每年約需50萬元。（鄭子峰攝）

唐乃勤初中書院是津助男女校，各級設6班，中一自行派位學額約59個，學費全免。學生完成中三課程後，可直升保良局莊啟程預科書院。黃仲奇透露，莊啟程預科書院下學年起在高中開展生物科技課程，讓學生繼續接受生物科技教育，培育對科研有興趣及抱負的年輕人。

唐乃勤初中書院將在本周六（11日）舉行四場實體入學講座，因疫情關係，校園導覽則轉為VR形式進行。