抗癌小戰士｜腦癌女嬰焯瑩不敵病魔離世　母：在天堂盡情玩個痛快

有「抗癌小戰士」之稱的女嬰焯瑩，在兩個月大時確診腦癌，一年多時間內進行8次手術，一直頑強對抗癌魔，今年暑假曾轉到普通病房，惟病情反覆，其母親在社交網站公布，焯瑩昨日（4日）晚上11時許安詳離世。

焯瑩媽媽在帖文中亦感謝兒童醫院醫護一直以來的陪伴及照顧，並希望公眾「永遠記得吳焯瑩小朋友」。她形容焯瑩是睡著覺離開，是舒服的，安詳的，不痛苦的去了另一個世界繼續守護他們一家人：「她真的很棒棒，是撐到等齊人先離開，小寶寶在天堂不用擔心我們 你盡情地玩個痛快。」



有「抗癌小戰士」之稱的女嬰焯瑩，昨日（4日）晚上11時許安詳離世。（「我們這一家 小小小小焯瑩」facebook專頁圖片）

兩個月大時確診腦癌 一年接受8次手術頑強對抗癌魔

女嬰焯瑩在2020年初出生，惟兩個月大時確診腦癌，一年多時間內進行8次手術，一直頑強對抗癌魔，今年暑假亦曾轉到普通病房，惟後來病情反覆，其母昨日下午在記錄女兒抗癌日常的「我們這一家 小小小小焯瑩」facebook專頁中明言女兒有生命危險。

焯瑩媽媽今日凌晨簡短出貼宣告女兒死訊後，今日下午再出帖，指女兒昨晚11時連睡著覺安詳離世，不再受病痛折磨，是解脫了。

離世前提早慶祝兩歲生日 母親稱沒留遺憾：我哋嘅緣份唔會就此結束

其母說，家人在焯瑩離開前已提早慶祝兩歲生日，昨晚更「撐到等齊人先離開」，故沒留下遺憾，感謝女兒過去22個月以來帶給一家人的回憶：「希望你在天堂玩夠就用健康的身體再返黎搵返我哋啦，我相信我哋既緣份唔會就此結束的，小寶寶在天堂不用擔心我們，盡情地玩個痛快。」

焯瑩母親感謝兒童醫院醫護：你哋已經好盡力了

焯瑩母親在帖文中向兒童醫院醫護致謝，感激5N病房的腫瘤科醫生、姑娘、治療師，以及腦外科、腦內科醫生，一直以來陪伴及照顧女兒，並稱「你哋已經好盡力了。」