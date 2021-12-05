MIRROR跨年倒數演唱會｜旅發局安排中籤者取票：為Anson Lo先登記

旅發局早前宣布「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括人氣組合MIRROR、江海迦(AGA)、許廷鏗、李幸倪 (Gin Lee)、馮允謙、鄭欣宜及香港管弦樂團。抽中門票者及同行者須於12月3至13日期間帶同得獎短訊、香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，必須一同親身前往指定地點領取門票，有中籤者表示，想不到自己會在20萬人參加的大抽獎中，成功取得門票，「身邊都冇朋友抽得中。」亦有人指是MIRROR粉絲：「我會帶埋歌迷會既牌去舉！」



今次大抽獎的抽中門票者及同行者，須於12月3至13日期間帶同得獎短訊、香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，一同親身前往ELEMENTS圓方商場水區2樓的門票換領處領取門票，不接受任何授權代領，不能跟其他得獎者交換門票。得獎者及其同行者同時須分別簽署一份書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

Kelvin和Candy是其中兩位得獎者，他們指實名制登記非常好，因為能杜絕「黃牛黨」，避免一些人打針後抽中門票再轉售。被問到是因什麼原因而登記抽獎，原來Candy是Anson Lo(盧瀚霆)粉絲會一員，也希望能觀賞Anson現場表演，她笑稱：「我會帶埋歌迷會既牌去舉！」

陳小姐和葉小姐同行前往取票演唱會門票。作為女兒的陳小姐笑言：「我幫媽媽(葉小姐)登記個陣佢都唔知架。」「估唔到20萬人抽3000張飛都抽到，身邊都冇朋友抽得中。」「我係因為想睇Mirror既姜濤先登記抽獎！」提到是否滿意安排的時候，陳小姐答：「都方便啊，因為唔使等太耐。」

陳小姐與一家大小到櫃台取票。利用「姜濤文件夾」保存針卡的陳小姐表示她亦是「姜糖」成員。「因為想睇姜濤我先抽獎架！」「其實登記個陣都冇諗過抽得中。」她覺得取票安排都不錯，不能授權取票亦不會太麻煩。「用實名制登記，啲人咪冇得炒囉。」