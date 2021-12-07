安心手機搶購潮　業界指晶片短缺令供應不足　憂政府難購大量手機

政府早前宣布，市民由本周四（9日）起，到食肆堂食須掃「安心出行」，引發新一輪「安心手機」的搶購潮。政府亦正研究向有需要的基層市民，送贈智能手機和數據卡。但資訊科技商會榮譽會長方保僑透露，由於全球晶片短缺，廠商均傾向製造高階手機，以致廉價手機的供應量嚴重不足。而供長者用的手機要求較多，例如較大的屏幕尺寸、較高的電量等，擔心當局及相關機構未能於短時間內購置足夠的手機。「經過呢次洗一洗，有廠家都咁講，係唔夠一萬部機（存貨）。」



自政府去年推出「安心出行」，並逐步增加強制使用的範圍，多次引發市民搶購廉價的「安心手機」。與此同時，港康碼即將於本周五推出，政府正研究向有需要的基層市民，送贈智能手機和數據卡。消息指，安排將由香港賽馬會牽頭，初步獲至少4間電訊商正面支持。惟有社福界人士透露，向基層市民包括長者派發手機，數量或高達20萬部。

市民過去一年已搶購數以十萬計廉價手機

方保僑分析指，疫情下全球晶片短缺，以致廠商將有限的晶片，集中製造利潤較多的高階手機。他估計，市民於過去一年，已搶購數以十萬計的廉價手機，在此消彼長下，市面上的供應量，及供應商的貨源亦嚴重不足。「經過呢次洗一洗，有廠家都咁講，係唔夠一萬部機（存貨）。」

方保僑指，市面上「安心手機」的供應量，及供應商的貨源嚴重不足，擔心當局短時間內未能夠購置過萬部手機。（資料圖片）

方估計，政府派發給長者使用的手機，須符合多個條件，包括屏幕尺寸大、電量充足、具保養、品牌有一定知名度、可提供較快網速的4G或5G。他解釋，長者或看不清屏幕及忘記充電，同時電訊商近年整合2G及3G的頻率，網速將會下降，不利於「安心出行」記錄行蹤。因此他擔心政府及慈善機構，短時間內未能夠購置過萬部手機，「唔知佢哋可以點買。」

建議市民可購Nokia、小米手機

方亦建議市民避免買二手機，缺乏保養之餘，亦存在爆炸的風險，「與其200、300蚊買部二手機，不如用1,000蚊買部正經機。」他推介數款適宜用作「安心手機」的機型，包括︰Nokia C20（約800元）、小米Redmi 9A（約700元）、歐樂風Ulefone Note 10（約900元）；全部均有6.5吋大屏幕，約5,000mAh的高容量電池。