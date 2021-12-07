Omicron｜阿根廷及斐濟等4國12.10起列A區　非香港居民禁入境

新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，港府今日（7日）公布，因應阿根廷、克羅地亞、斐濟和拉脫維亞確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，周五（10日）凌晨零時生效。
於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。
食物及衞生局公布，按全球最新新冠肺炎疫情發展，將於12月10日凌晨零時起指明阿根廷、克羅地亞、斐濟和拉脫維亞為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。
當局指，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。
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