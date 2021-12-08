2021經濟高峰論壇︱黃克強指本港有創科職位供應　須吸納外地人才

香港科學園公司行政總裁黃克強在《香港01》經濟高峰論壇2021表示，本港有創科職位供應，但每年僅得約一成職位成功招聘人才，直言「如果香港只是鼓勵香港年輕人做科技，我們不會成功」，亦需要吸納外地人才，才有真正基礎成為國際創科中心。



（論壇直播截圖）

黃克強表示，5、6年前獵頭公司找他擔任科學園行政總裁時仍不看好，但隨著港府近年投入超過1300億港元推動創科發展，令氣氛改善，至今至少有18間公司登上獨角獸名單，其中12間是本土企業，包括商湯科技（SenseTime），2014年在科學園成立，現在市值120億元美金，以及LALAMOVE；另有6間公司被吸引進駐本港。

他認為，傳統行業也要利用科技，把握科技產業化及產業科技化，直言食品也需要搞科技，例如實現自動化及推行無人空間。

科技園現時有約1,000間科技公司進駐。（資料圖片）

此外，黃克強指出，科學園每年3、4月均會舉辦職業博覽，有2000多個職位供應，但最終只請到200多人，「有供應，是否所有人有能力去做？」他認為，香港要成為國際創科中心，必須提升本地年輕人科技投入，同時要成為國際人才中心，吸引內地及外地人才。他又指，科學園共有約1.7萬名員工，其中3000至4000人操普通話，比較精英的都是港漂，直言「如果香港只是鼓勵香港年輕人做科技，我們不會成功」，希望既吸引外地人才，亦帶動本地年輕人加入，才有真正基礎成為國際創科中心。