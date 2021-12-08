政府落實下年度削社福機構1%整筆撥款　業界憂小型NGO須裁員

在財赤環境下，政府實施節流計劃，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，消息證實，政府將於下個財政年度起，削減向164間非政府機構發放的整筆過撥款1%，以本財政年度撥款約198億元撥款計，涉款約2億元。社署將發信通知各機構有關安排，同時會陸續派發「財政信封」，最遲明年3月獲知下年度實際所獲撥款。《香港01》正就相關事宜向社署查詢。



香港社會服務聯會今午（8日）指，社署今日已就節流計劃發信通知一百六十多間資助機構，當中提到2022-23年度的經常性資助將削減1%，預計明年三月各資助機構將獲悉削資金額。

社聯表示失望：政府單方面削減資助違背當初推行整筆撥款資承諾

社聯指，社福界過去大半年一直向政府表達削資對機構造成很大影響。對於今次政府決定如期削資表示失望，資助機構在營運和服務提供均面對困難。政府單方面削減資助，也違背當初推行整筆撥款資助制度時對社福機構的承諾。

社聯期望削資只是短暫性質，以避免對服務帶來長遠的影響；而資助社福機構會嘗試透過節流應付削資，盡力減低對服務使用者的影響。

據了解，自從今年2月《財政預算案》表示政府會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，不少NGO已憂慮削整筆撥款事在必行，故近月開始籌劃來年服務，部分會作出整合，大型及中型NGO以不削減前線人員待遇為原則，但有小型NGO無奈需刪減部分項目，減少人手無可避免。

社總：不應該作永久性削減

社會工作者總工會外務副會長張志偉指，社署會直接通知機構來年資助，前線人員難以得悉有關安排，如削減1%整筆撥款只屬一次性，相信對服務及人手影響不大，但政府未有明確表明削減會否永久，以一間獲1000至2000萬撥款機構為例，削減金額達20萬，如機構要維持服務項目，可能要裁減一名基層人員，同時增加留職同事工作量，故希望機構在調整人手及服務時要顧及士氣。他又認為，1%撥款金額對政府而言是「攝牙罅」，不應該作永久性削減。