NGO高層自肥持續　基層薪酬低於社署中薪點　社總：明顯係瘦下

社署最新公布的最高三層職員薪酬檢討報告，其中有社福機構最高層人員年薪達312萬，更有機構最高層人員年薪佔機構整體人工開支超過十分之一。多年來被批評的「肥上瘦下」問題仍未見改善，社工總工會外務副會長張志偉指，現時社福機構內的中下層員工其薪酬資助額在中位數封頂，變相令薪酬遠低於政府薪酬架構，但部份機構最高三層員工薪酬待遇則媲美署長級，雖不能一概而論機構「肥上」，但直言明顯見到「瘦下」。他又指，政府最新一份整筆撥款津助檢討報告，維持中點薪金撥款基準，等同對前線員工薪酬改善無望，業界多年來訴求被充耳不聞。



政府於2001年推行整筆撥款津助制度，並於2017年起設專責小組檢討。（資料圖片）

NGO高層年薪曝光 聖公會福利協會總幹事年薪312萬 再成高薪王

政府於2001年推行整筆撥款津助制度，並於2017年起設專責小組檢討，勞福局於今年7月公布檢討報告雖然報告建議機構須提高員工薪酬政策的透明度，包括披露常設職位的薪酬架構及起薪點。

披露常設職位薪酬設5年過渡期 社總：同工不同酬問題難改

社工總工會外務副會長張志偉指，報告給予機構五年過渡時間，現時未正式實施，相信不少機構會「拖到五年後（才披露）。」他認為，披露相關資訊可以對機構起到監察作用，讓公眾了解其資源運用，例如有否剥削前線員工、人事編制資金運用對服務的影響等。不過，他表示，即使公開機構薪酬架構下增加了透明度，前線員工亦只能在找工作時作薪酬參考，仍然難以改善現存同工不同酬的問題。

社工總工會外務副會長張志偉表示，即使公開機構的薪酬架構增加了透明度，前線員工亦只能在找工作時作薪酬參考，仍然難以改善現存同工不同酬的問題。（資料圖片／張浩維攝）

中下層員工薪酬低於社署中薪點 張志偉：明顯係「瘦下」

他解釋，現時社福機構內的中下層員工，其薪酬資助額在中位數封頂，變相令薪酬遠低於政府薪酬架構，即低於社署的中薪點；但部份機構最高三層員工的薪酬待遇，則媲美署長職級。他指，雖然不能夠一概以論機構「肥上」的問題，但直言「明顯見到瘦下」。

▼2020/2021年度「最高三層職員薪酬檢討報告」▼



張志偉又批評，報告維持中點薪金撥款基準，等同對前線員工薪酬無改善，社總過去一直建議署方按「同工同酬」的標準以及設立「年資認可」制度，以改善薪酬問題，惟今次檢討中署方卻充耳不聞，業界亦感到失望。

他指，部份較有良心的機構會跟足公務員總薪酬表水平，認可員工的年資作為薪金調整，令機構內的薪金架構較為穩定，但當員工年資的增加，便需要相對地加人工，變相增加機構的營運壓力。故他建議，最有較的方法是政府改善撥款基準，提高撥款至中點以上。

傳政府削1%整筆撥款 前線憂若屬永久性NGO將減人手

對於政府擬削減向社福機構發放的整筆過撥款至百分之一，張志偉認為，需要視乎這次為一次性削減或永久削減；若為一次性，相信社福機構有足夠存備應付。但他擔心，讓削減為永久性，機構有機會以人事措施認同資助額減少，例如削減員工人手等，有機會直接影響社會服務。他建議，政府暫停有關做法，又形容百分之一的撥款金額對政府而言是「攝牙罅」，不應該作永久性的削減。