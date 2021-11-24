佳之選蝦子麵被驗出含二氧化硫惟未有標明　食安中心籲停食用

食物安全中心今日（24日）公布，一個預先包裝的佳之選蝦子麵樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤，並未有標明有關添加劑作用類別及其名稱。

食安中心呼籲市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



一個預先包裝的佳之選蝦子麵樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。（百佳網站圖片）

食安中心透過恆常食物監測計劃，從尖沙咀一超級巿場抽取佳之選蝦子麵的樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類食物。二氧化硫可溶於水中，透過清洗和烹煮可除去食物中大部份二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人表示，已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關分銷商已按中心指示進行回收。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。