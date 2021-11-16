「点点綠」包裝蜜棗含二氧化硫包裝無標明　食安中心指令下架停售

食物環境衞生署食物安全中心今（16日）公布，「点点綠」預先包裝蜜棗樣本、「長城商標」預先包裝冬菜樣本和「珍菌天下」預先包裝竹笙樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

中心已知會涉事商戶，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商／入口商已按中心指示進行回收，中心會繼續跟進事件和採取適當行動。



点点綠蜜棗含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，食安中心呼籲市民停止食用。(網上圖片)

產品名稱：蜜棗



品牌：点点綠

產地：中國

淨重：350克

總經銷商：慈康農圃（國際）有限公司（回收熱線：3181 4488）

此日期前最佳：2022年7月23日

翻查点点綠官網，有關產品已顯示為下架。(点点綠官網截圖)

產品名稱：天津冬菜



品牌：長城商標

產地：中國

淨重：300克

經銷商：金龍食品貿易有限公司（回收熱線：2566 3007）

此日期前最佳：2022年12月31日

長城商標天津冬菜含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，食安中心呼籲市民停止食用。(網上圖片)

產品名稱：原色厚身竹笙皇（紅托竹笙）



品牌：珍菌天下

產地：中國

淨重：38克

入口商：香港凱潤食品有限公司（回收熱線：3483 0098）

此日期前最佳：2022年7月30日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，分別從紅磡黃埔新天地地庫5號及6號攤檔、旺角栢宜中心地下及地庫2號舖及一間網上商店「珍菌天下」抽取上述蜜棗、冬菜和竹笙樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。」

發言人續說，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商／入口商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電上述熱線，查詢有關產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。