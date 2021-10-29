瑪莎20件裝豬肉雞尾腸卷標錯食用日期　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）呼籲，市民切勿食用M&S（瑪莎）由英國進口、預先包裝的20件裝豬肉雞尾腸卷，因該產品標示錯誤的食用日期。而業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。中心又指，已知會業界繼續跟進事件，進口商已主動將受影響產品停售及下架。調查仍然繼續。



名稱：20件裝豬肉雞尾腸卷

品牌：M&S

來源地：英國

淨重：296克

進口商：ALF Retail Hong Kong Limited

此日期或之前食用：2022年1月10日



衞生署食安中心指，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局指上述產品，因標示錯誤食用日期，並正在當地回收。中心已聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現受影響產品由上述獨家進口商進口。而進口商已主動將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間，致電進口商熱線3656 2253查詢。