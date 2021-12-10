港府擬削社福機構撥款　社聯：專職開支難節約　望小型機構獲豁免

財政預算案提出，各政策局及部門下個財政年度開支削減百分之一。消息指，下個財政年度起，政府將削減多間非政府機構撥款。

香港社會服務聯會總監蔡劍華今日（10日）表示，社福服務多有固定人手需求，治療師等部份工種市場競爭大，原先已要較高薪酬才能聘人，難減薪；而院舍食物開支成本持續上升，再節約或影響服務質素，機構亦難長期以財政儲備應付，建議政府豁免小型機構，並在日後經濟轉好時，恢復原有資助額。



社聯業務總監蔡劍華。（鄭子峰攝）

社聯業務總監蔡劍華今日在港台節目《千禧年代》中表示，收到政府通知，明年會削減整筆撥款的部份資助，他直言對政府決定感失望，擔心影響對弱勢社群服務。

蔡解釋，社福服務最大成本是人手要求，院舍24小時運作，有固定人手需求，難以減人，而治療師等部份工種，人手一直短缺，市場競爭大，已要較高薪金才能聘人，難減薪應付。院舍食物開支成本亦不斷上升，難以節約，否則或影響服務質素。

（資料圖片／吳鍾坤攝）

蔡︰個別機構一定會考慮裁員或減薪

蔡劍華直言，「個別機構一定會考慮（裁員或減薪）嘅可能性」，即使機構短期可用財政儲備填補被削開支，惟政府對社福機構儲備有上限要求，「實際上每年政府限住儲備唔多過日常開支3個月，無可能用儲備應付長遠削資。」他說，業界在經濟逆行願意共度時艱，但期望港府在經濟改善時恢復恆常資助額，「一、兩年後政府追補返，或者回復基本資助，長遠服務唔會受影響。」

蔡劍華又說，大型機構靈活性較大，「細機構真系人手係咁多就咁多、開支咁多就咁多，每一分一毫都係必須開支，好難做調動」，期望港府豁免小型機構削撥款。