港康碼｜30.2萬人登記　5步驟可完成　非公屋住戶須備一文件

中港兩地通關在即，香港健康碼於周五（10日）9時開放於網上登記，創科局局長薛永恒表示，截至早上10時，約2.3萬市民登記帳戶，而截至下午一時，已有超過8.2 9萬名市民申請註冊帳戶。至晚上9時累計有18.7萬人申請，當中3.5萬人已啟動帳戶。

創新及科技局周六（11日）回覆，截至11日晚上9時，即港康碼開放登記約兩日，已有共約30.2萬名市民申請註冊帳戶，較昨日增加11.5萬，急增逾六成，當中約7.5萬人已啓動帳戶。



根據記者實測，整個登記過程最快只須2至3分鐘。不過非公屋住戶的市民，須預先準備3個月內發出的住址證明，以上傳至網頁平台登記資料。登記市民須注意，在轉碼離開香港後，若被識別為高感染風險人士，其個人資料及出行紀錄，或交予內地或澳門政府當局，作為追蹤密切接觸者之用。



▼申請「港康碼」教學▼



按此進入健康碼申請網站

網頁預設字體為簡體

香港健康碼於今早9時於網上準時開放登記，惟初時需等待約2分鐘進入註冊頁面，當時有約1.7萬人在輪候。至於網頁提供45分鐘讓市民註冊，逾時須重新登記。此外，網頁預設字體為簡體，市民可於右上角選取繁體字方便閱讀。以下將逐一介紹所有的登記步驟。

步驟一︰進入主頁



資料可能會交予內地或澳門政府當局

按註冊用戶後，頁面將顯示「收集個人資料聲明」，其中一項明確列明，若市民在轉碼離開香港後，被識別為高感染風險人士，其身份證明資料、出入境紀錄、感染期內的出行紀錄，將可能會交予內地或澳門政府當局，以追蹤密切接觸者之用。

若市民同意註冊用戶的條款，則可按下一步繼續登記。

步驟二︰同意註冊用戶條款



非公屋住戶須上傳3個月內發出的住址證明

其後將進入輸入資料的頁面，並分為三個部分。第一個部分為登記人個人資料，包括須選擇或填寫身份證明文件類型、香港身份證號碼、簽發日期、中英文姓名及聯絡電話號碼。

第二部分為居住地址，市民須選擇公屋或非公屋住戶，前者只須按指示選擇居住地址，後者除了提供地址外，並須上載住址證明。市民亦須確認所申報的資料全為屬實。

須注意的是，該證明必須為申靖當日起前3個月發出，包括水電煤、上網或電話費、銀行、政府部門、酒店發出的書面證明（如屬酒店地址）等。網頁亦提醒，輸入的姓名和地址，使用的語言與上載的住址證明一致。如資料有不相符的情況，可能會導致處理申請有所延誤。

至於欠缺地址證明提供的市民，亦可選取「未能提供住址證明」。政府將寄出信件至市民提供的地址，以幫助他們補交住址證明資料。

第三部分為帳戶資料，包括自訂密碼；自設兩條安全問題及答案，以防忘記密碼時作重設之用；並揀選短訊通知的語言。

步驟三︰登記資料及設定帳戶密碼



填寫個人資料後，按下一步將會確認資料，若發現輸入錯誤可於下方按修改，若確認無誤後則按提交申請。

步驟四︰確認帳戶及個人資料



完成註冊後手機獲發確認訊息

完成註冊後，頁面將顯示登記參考編號，提交日期及時間。與此同時，手機亦收到由HKSARG發出的提示訊息，同樣提供登記參考編號，並表示「已收到你的帳戶登記申請，並會作進一步處理。」

步驟五︰獲得登記參考編號

